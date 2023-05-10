صانع أفلام يطلق وثائقيا عن كليوباترا بالتزامن مع فيلم نتفليكس
أطلق صانع الأفلام المستقل كورتيس ريان وودسايد، اليوم الأربعاء، فيلما وثائقيا عن كليوباترا السابعة آخر ملكات الأسرة المقدونية في مصر وذلك بالتزامن مع بدء عرض منصة "نتفليكس" الترفيهية فيلما عن هذه الشخصية التاريخية أثار غضب الأثريين المصريين.
وفيلم وودسايد، الذي تبلغ مدته 90 دقيقة وظهر فيه عالم الآثار المصري الشهير زاهي حواس وعالمة الآثار كاثلين مارتينيز من الدومنيكان، حقق آلاف المشاهدات داخل مصر خلال الساعات الأولى من بثه على يوتيوب.
وقال وودسايد المولود في جنوب أفريقيا: "يعتقد الجميع أنهم يعرفون كليوباترا، ويملك كل منهم رأيا مختلفا عنها، لكن معظم هذه الآراء حديثة، ومبنية على أفلام، وقصص مضللة.. الفلم يهدف لإظهار الوجه الحقيقي للملكة الشهيرة".
ويملك وودسايد (28 عاما) في رصيده عددا من الأفلام الوثائقية عن الحضارة المصرية القديمة متاحة عبر قناته على موقع يوتيوب للتسجيلات المصورة حققت عشرات الآلاف من المشاهدات.
ولم يعتمد فيلمه على أي مشاهد تمثيلية أو محاكاة للشخصيات التاريخية لكنه عرض رؤوس تماثيل وعملات معدنية أثرية مكتشفة في مصر تحمل صورة كليوباترا السابعة.
وفي نيسان/أبريل أثار الإعلان الترويجي للفيلم الوثائقي لمنصة نتفليكس غضب الأثريين المصريين وعدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهرت الممثلة البريطانية السمراء أديل جيمس وهي تجسد شخصية كليوباترا.
وقال المجلس الأعلى للآثار في مصر، إن "ظهور البطلة بهذه الهيئة يعد تزييفا للتاريخ ومغالطة تاريخية صارخة لا سيما أن الفيلم مصنف كفيلم وثائقي وليس عملا دراميا".
ومن جانبها، أعلنت قناة الوثائقية التي انطلقت حديثا في مصر تحت مظلة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عزمها إنتاج فيلم وثائقي للرد على فيلم نتفليكس لكنها لم تضع إطارا زمنيا لذلك.
وحكمت كليوباترا السابعة مصر من عام 51 إلى 30 قبل الميلاد ولا تزال بعض آثارها ماثلة ومن أشهرها النقوش التي تصورها وابنها قيصرون على معبد دندرة في محافظة قنا.
وخلال الساعات القليلة الماضية دعا فنانون وإعلاميون مصريون عبر حساباتهم الشخصية على "فيسبوك" لمقاطعة فيلم نتفليكس، ومشاهدة فيلم كورتيس ريان وودسايد بدلا منه.