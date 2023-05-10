صانع أفلام يطلق وثائقيا عن كليوباترا بالتزامن مع فيلم نتفليكس

أطلق صانع الأفلام المستقل كورتيس ريان وودسايد، اليوم الأربعاء، فيلما وثائقيا عن كليوباترا السابعة آخر ملكات الأسرة المقدونية في مصر وذلك بالتزامن مع بدء عرض منصة "نتفليكس" الترفيهية فيلما عن هذه الشخصية التاريخية أثار غضب الأثريين المصريين.

وفيلم وودسايد، الذي تبلغ مدته 90 دقيقة وظهر فيه عالم الآثار المصري الشهير زاهي حواس وعالمة الآثار كاثلين مارتينيز من الدومنيكان، حقق آلاف المشاهدات داخل مصر خلال الساعات الأولى من بثه على يوتيوب.

وقال وودسايد المولود في جنوب أفريقيا: "يعتقد الجميع أنهم يعرفون كليوباترا، ويملك كل منهم رأيا مختلفا عنها، لكن معظم هذه الآراء حديثة، ومبنية على أفلام، وقصص مضللة.. الفلم يهدف لإظهار الوجه الحقيقي للملكة الشهيرة".