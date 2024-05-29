مصر.. التحقيقات تكشف فرضية جديدة في قضية "سفاح التجمع"

كشفت التحقيقات التي أجرتها الشرطة المصرية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "سفاح التجمع"، فرضية جديدة بشأن أن المتهم قد يكون ارتكب جرائمه ضد النساء انتقاما من طليقته.

واعترف المتهم بقتل عدد من النساء ورمي جثثهن في مناطق صحراوية، بأنه يعاني من آلام نفسية بعدما اعترفت زوجته السابقة بخيانته.

وأظهرت التحقيقات أن زوجة المتهم السابقة، وهي بلوغر معروفة، افتتحت مركز تجميل بمنطقة راقية في القاهرة عقب انفصالها عنه.

ويُظهر أحد مقاطع الفيديو السابقة قيامهما برسم وشم " تاتو" على ذراعيهما في جلسة مشتركة؛ مما يشير إلى قوة الاهتمامات التي كانت تجمعهما.