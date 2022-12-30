اكتشافات أثرية هامة في عام 2022

تحديد مكان تصنيع تمثال "المرأة البدينة"

يعرف هذا التمثال الذي يجسد امرأة بدينة باسم "فينوس ويلندورف" ويبلغ طوله 11 سنتيمترًا، ويعود عمره إلى 30 ألف عام.

ووفق موقع "غريك ريبورتر" الإخباري، كان يُعتقد أن هذا التمثال صنع في قرية ويلندورف بالنمسا، إلا أن دراسة جديدة أجراها خبراء آثار من جامعة فيينا النمساوية، أظهرت في فبراير الماضي أنه تم تصميمه في بلدة "سيجا دي ألا" الإيطالية.

وتوصل الخبراء لهذه النتيجة من خلال إجراء تصوير مقطعي عالي الدقة للتمثال المصنوع من الحجر الجيري الأوليتي، ما سمح لهم بمشاهدة تفاصيل تجاويفه ومكوناته الهيكلية، والتي لطالما حيرت العلماء.