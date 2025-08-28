بطفايات الحريق.. حفل زفاف ينقلب "ساحة معركة" في مصر (فيديو)

تحول حفل زفاف عروسين مصريين، الخميس، إلى ما يشبه "ساحة معركة" بعدما اشتعل خلاف بين الحضور تحول إلى مشاجرة دامية استخدِم فيها كل شيء، حتى طفايات الحريق.

وشهدت محافظة "بني سويف" في إقليم شمال الصعيد المصري، واقعة صادمة، تسبب فيها خلاف بين أهل العروسين وحراس الأمن في إحدى القاعات العامة.

وانتشرت مقاطع فيديو، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشكل واسع، لحالة الهرج والمرج التي شهدها حفل الزفاف، وسط اشتباك بين الجميع.

واستخدم بعض أطراف الشجار طفايات الحريق خلال المشاجرة؛ ما أدى إلى تغطية الصالة بما يشبه السحب البيضاء جراء انتشار مسحوق الإطفاء.