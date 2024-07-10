انتحار الإعلامية العراقية فيان الجاف

أقدمت الإعلامية العراقية، فيان الجاف، على الانتحار برمي نفسها من أعلى بناية تسكنها في أربيل.

وقال مصدر أمني في جهاز "الأسايش" في إقليم كردستان، لـ"إرم نيوز"، إنّ "مديرية شرطة أربيل تلقت نداءً من دوريات كانت في مكان الحادثة، بسقوط شابة في نهاية عقدها الثالث من شرفة شقتها في الطابق الخامس في أحد المجمعات السكنية، مما أدى إلى مصرعها في الحال".

وأضاف، أن "قوة توجهت على وجه السرعة إلى مكان الحادثة ليتبين أنها الإعلامية، فيان الجاف، وكان قد تجمهر حولها جيرانها وأبناء المنطقة، وتم نقلها إلى الطب العدلي بهدف تشريح الجثة، وانتظار تقرير الطب العدلي".

وبين المصدر، أن "شهود العيان من جيران الإعلامية فيان الجاف أكدوا أنها دخلت في شجار حادٍ مع زوجها قبل أن ترمي بنفسها من شرفة شقتها"، مشيرًا إلى أن "الشرطة فتحت تحقيقًا مع زوج، الجاف، بهدف معرفة حيثيات الحادثة".