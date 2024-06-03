زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب "إيشيكاوا" اليابانية (فيديو)

من جهتها، أكدت "شركة طوكيو للطاقة الكهربائية"، أنه لم يتم ملاحظة أي خلل في محطة "كاشيوازاكي-كاريوا" للطاقة النووية الواقعة في مدينة "كاشيوازاكي" وقرية "كاريوا" في محافظة "نيغاتا"، والتي سجلت قوة زلزالية بلغت 4 درجات.

وأدى الزلزال إلى إطلاق تحذيرات طارئة على الهواتف الذكية في مناطق بعيدة مثل منطقة "كانتو"، وشعر السكان بالهزات القوية على نطاق واسع، بما في ذلك في محافظات "نيغاتا" و"فوكوشيما" و"توياما".

ووجدت دراسة حديثة أن الأضرار الناجمة عن زلزال يوم رأس السنة الجديدة أدت إلى إغلاق أكثر من 100 شركة في 4 بلديات في محافظة "إيشيكاوا".