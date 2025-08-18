مغامرات جديدة وغموض في الحلقات الأخيرة من Wednesday

سيكون عشاق مسلسل الرعب Wednesday على نتفليكس على موعد مع الجزء الثاني من الموسم الثاني، الذي يَعد بمزيج من الغموض والإثارة.

عُرض الجزء الأول من الموسم الثاني (الحلقات 1 إلى 4) في 6 أغسطس، بينما ستصدر الحلقات الأربع الأخيرة من الجزء الثاني في 3 سبتمبر.

تعود جينا أورتيغا في دور Wednesday Addams إلى مدرسة Nevermore، لتواجه سلسلة من الحوادث الغامضة وشخصيات جديدة تحمل أجندات خفية.

كما تكشف أسرارًا قديمة لعائلة آدامز، ما يضع Wednesday في دور المحققة المترددة وهي تحاول مواجهة المخاطر المتزايدة.

وأوضح مايلز ميلار، أحد مؤلفي المسلسل، أن الموسم الثاني يحمل مفاجآت غير متوقعة: "تعتقد Wednesday أنها تعرف Nevermore، لكنها سرعان ما تدرك أن الأمور ليست كما تبدو".

ويكشف العرض الترويجي الأخير، الذي عُرض في 14 أغسطس، عن عودة المديرة السابقة Larissa Weems (غويندولين كريستي)، بالإضافة إلى ظهور ليدي غاغا كضيفة شرف غامضة باسم Rosalind Rotwood.

يبدأ الجزء الثاني بعد أن يُلقي تايلر غالبين (هانتر دوهان) Wednesday من النافذة، لتستيقظ في جناح المستشفى مصابة لكنها على قيد الحياة.

وتتلقى إرشادات غامضة من Larissa Weems، بينما تتصاعد تداعيات أفعالها السابقة، خصوصًا بعد تحرير الكائنات المنبوذة من LOIS، ما يضعها في مواجهة خطر متزايد على صديقتها Enid (إيما مايرز) وعلى نفسها.

من المتوقع أن تستكشف الحلقات الأربع الأخيرة قدرات Wednesday النفسية بعد رؤيتها موت Enid، بينما يضيف ظهور ليدي غاغا عنصرًا من الغموض والتشويق للمسلسل.

يقدم العرض الترويجي الجديد لحظات مواجهة بين الشخصيات وتهديدات متصاعدة، ويختتم بتحذير صوتي غامض من شخصية Rosalind Rotwood: "احذروا. سيكون هناك ثمنٌ يجب دفعه".

جميع الحلقات الأربع الأخيرة ستُعرض على نتفليكس في 3 سبتمبر، في حين يمكن متابعة الجزء الأول من الموسم الثاني حاليًا على المنصة نفسها.