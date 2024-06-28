شاب مطعون وفتاة مخنوقة.. فك لغز جريمة "بشعة" هزت المغرب

نجحت السلطات المغربية في فك لغز جريمة قتل "بشعة"، راحت ضحيتها شابة لا يتعدى عمرها الـ18 سنة، وشاب عشريني في ضواحي مدينة تارودانت.

وعثر مواطنون، قبل أيام، على جثتي فتاة قاصر وشاب عشريني داخل أحد المنازل المهجورة في ضواحي المدينة المذكورة، في ظروف غامضة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك الملكي مباشرة بعد العثور على الجثتين أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيس الذي تم توقيفه، قبل أن يتم توقيف شخصين آخرين يشتبه في ارتباطهما بهذا الفعل الإجرامي الشنيع.

ويرجح أن يكون الهالك حاول التصدي لاعتداء بالسلاح الأبيض نفذه الموقوفون ضده من أجل إرغامه على التخلي عن الفتاة التي عرضوها لاعتداء جنسي، قبل أن ينهوا حياتها خنقًا، فيما فارق رفيقها الحياة متأثرًا بنزيف حاد نتيجة الطعنات التي تلقاها.