5 مسلسلات إثارة وغموض تستحق المشاهدة على نتفليكس

إذا كنت من عشّاق التشويق، الألغاز المعقّدة، والنهايات غير المتوقعة، فإن نتفليكس تقدّم مجموعة من أعمال الإثارة والغموض التي ستجعلك تتابع الحلقات بلا توقف. فمن عملاء يلاحقون جرائم في البرية إلى طلاب يعيدون فتح ملفات قديمة، إليك 5 من أفضل مسلسلات الغموض والإثارة التي يمكنك مشاهدتها الآن:

Untamed – "غير مروّض"

يؤدي إريك بانا دور العميل الفيدرالي كايل تيرنر، الذي يحقق في وفاة فتاة شابة عند قاعدة جبل "إل كابيتان" في حديقة يوسيميتي الوطنية. ما يبدو كحادث تسلّق سرعان ما يثير الشكوك. وبالتعاون مع الحارسة الجديدة نايا فاسكيز (ليلي سانتياغو)، يتتبع تيرنر أدلة غامضة في مناطق خطيرة. المسلسل يمزج بين الجريمة والتشويق والدراما الإنسانية.

2. The Survivors – "الناجون"

بعد 15 عامًا من عاصفة مدمرة قتلت ثلاثة شباب في بلدة إيفلين باي، يعود كيران إليوت (تشارلي فيكرز) مع عائلته. لكن سرعان ما يتم العثور على جثة جديدة على الشاطئ، وتبدأ الأسرار القديمة في الظهور مجددًا. ومسلسل الناجون هادئ ومشحون بالمشاعر، يلقي الضوء على الذكريات التي ترفض أن تُنسى.

3. A Good Girl’s Guide to Murder – "دليل فتاة جيدة للقتل"

في بلدة إنجليزية صغيرة، تحقق الطالبة بيب (إيما مايرز) في جريمة قتل حدثت قبل خمس سنوات، مقتنعة بأن المشتبه به المعلن بريء. بمساعدة شقيقه رافي، تكتشف بيب حقائق مقلقة عن الضحية والمجتمع من حولها. المسلسل مثير لمحبي التحقيقات الشبابية والمفاجآت.

4. Dark – "ظلام"

مسلسل Dark هو عمل ألماني يدور حول اختفاء طفلين، ويكشف أسرارًا عائلية تمتد عبر الأجيال. معقد وعميق، يستكشف المسلسل مفاهيم الزمن والقدر والروابط العائلية في قالب غامض ومشوّق. يعتبر من أفضل إنتاجات نتفليكس حتى الآن.

5. Stay Close – "ابقَ قريبًا"

مبني على رواية لهارلان كوبن، يتناول المسلسل قصة ثلاثة غرباء تربطهم أسرار ماضية. عندما يفتح المحقق مايكل برووم ملف قضية قديمة، تتداخل القصص وتنكشف مفاجآت خطيرة. المسلسل مشوّق لمحبي الدراما المليئة بالغموض والتقلبات.