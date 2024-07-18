حالة من الصدمة الممتزجة بالغضب الشديد والاستنكار الواسع اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة؛ بسبب بث العديد من الصور ومقاطع الفيديو لتعذيب القطط والكلاب في منشورات مروعة.

ومصدر هذه المنشورات حساب اسمه "أبو نوح" عبر "الفيس بوك" ويتباهى بسلوكه الشاذ إنسانيًّا.

ولم يكتف بما فعله من أشياء تثير القشعريرة، بل بادر في الكثير من المنشورات بتقديم النصائح لمن يريد أن يسلك سلوكياته ذاتها.

وأكد صاحب الحساب أنه لا يتورَّع عن طبخ القطط والتمتع بها كوجبة مفضلة.

وأورد الحساب العديد من الصور للحيوانات الأليفة، لا سيما القطط التي تتدلى من سقف الغرفة مشنوقة على نحو يعكس التجرد الكامل من الإنسانية.