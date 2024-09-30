بشرى تعلق على زواجها برجل "أصغر" منها سنا

علقت الفنانة المصرية بشرى للمرة الأولى على زواجها برجل أصغر منها هو خالد حميدة، ابن الزوجة الثانية للفنان محمود حميدة، مشيرة إلى أن الفارق ليس كبيرًا للغاية كما يصوره البعض، كما أنها هي وخالد كانا زميلين في المدرسة من قبل.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل الدورة الجديدة من مهرجان الجونة السينمائي، إن حياتها الشخصية ملك لها فقط هي وخالد، وأنه ليس من حق أحد التدخل فيها.

وتدخل خالد في الحوار متسائلًا "حتى لو كان هناك فارق في السن، ما شأن الناس بهذا الأمر؟".

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ورد الثنائي على شائعات انفصالها مجددًا، وقالت بشرى "وجودي مع خالد أكبر تكذيب للشائعات، وأقول للناس لا تصدقوا كل ما يسمعونه ويرونه؛ لأنه بالطبع هناك إشاعات مغرضة وحملات ممنهجة".

وأضافت "تحدثت مع خالد بأن نتفق مع شركة عالمية على فضح كل الأشخاص الذين يقومون بحملة سواء ضدي أو ضد أي فنان آخر، وأنا آخذ هذا الأمر على عاتقي، وخالد شجعني على القيام بشيء مثل هذا؛ لأنه ليس من الصعب معرفة من يطلق الحملات الكاذبة".

وتابعت "لدينا احتياجات أهم من الناس، لدينا حروب في كل مكان حولنا ودول تتقاتل من أجل البقاء، وليس من العقلانية أن نبقى في هذه التفاهة، وسنتحدث مع وزير الاتصالات، وكل الأطراف المعنية؛ لأنني لن أصمت أنا وزملائي الفنانون".

وكانت الفنانة المصرية فاجأت جمهورها في نهاية يوليو الماضي بإعلان اقتراب زواجها للمرة الثالثة، دون أن تدلي بأي تفاصيل حول ارتباطها الجديد أو موعد الزفاف، مبررة تكتمها برغبتها في عدم إفساد الارتباط بالإعلان المتعجل.

وقالت "إن شاء الله هتسمعوا عني خبر ارتباطي قريبًا، وتبقوا تباركولي وسأنتظر تهانيكم".

وهنأت بشرى النجمين ناصيف زيتون ودانييلا رحمة على زواجهما مؤخرًا، والذي رافقه الكثير من الكتمان حتى اللحظات الأخيرة.

وأوضحت أنها تؤيد فكرة التكتم على أجواء الزواج، حتى تكون العلاقات نضجت بشكل تام، لأن الإعلان أحيانًا قد يفسد العلاقات.

وبحسب مصادر، اندلعت شرارة الحب بين الثنائي بين بشرى وخالد، خلال تعاونهما في مشروع رقمنة الأعمال الفنية لحفظ الأرشيف الفني لمعظم الفنانين، حيث عاشا قصة حب ليست بالطويلة، إلى أن قرار الزواج.

وأقيم حفل الزفاف بإحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي، بعيدًا عن وسائل الإعلام، حيث حضره عدد قليل من الأصدقاء المقربين للثنائي.

يذكر أن بشرى سبق لها الزواج مرتين، الأولى من رجل الأعمال السوري عمرو رسلان العام 2010، أثمر عن ابنها الأكبر إسماعيل، وابنتها ليلى.

وأما الزيجة الثانية، فكانت من صديق طفولتها رجل الأعمال سالم هيكل، لكنها انتهت بالانفصال في عام 2023، دون إنجاب.