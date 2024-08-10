قال المخرج المصري، محمد سامي، إن مسلسله "إش إش" الذي سيخوض به الموسم الرمضاني المقبل 2025، سيكون أقوى مسلسلاته، وهو من بطولة زوجته الفنانة مي عمر.

وبدأ محمد سامي في تصوير المسلسل، اليوم السبت، حيث شارك صورة له من موقع التصوير، عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، وعلق عليها قائلًا: "من تصوير مسلسل "إش إش" للنجمة مي عمر، رمضان 2025 إن شاء الله على mbc، هيكون بإذن الله أقوى مسلسلاتي".

وكشف مصدر لـ"إرم نيوز" تفاصيل المسلسل، مبينًا أنه "تشويقي اجتماعي"، تجسد مي عمر خلاله شخصية راقصة مغمورة.

وقال المصدر إن المسلسل يتكون من 30 حلقة، وسيشهد أحداثًا يغزوها التشويق والإثارة.

وأشار إلى أن المسلسل يضم عددًا من النجوم بجانب مي عمر، هم ماجد المصري، هالة صدقي، انتصار، إيهاب فهمي، إدوارد، علاء مرسي، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، ودينا، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.

يذكر أن المخرج محمد سامي يشارك في الموسم الرمضاني المقبل بعملين مختلفين، أحدهما مسلسل "إش إش" من بطولة الفنانة مي عمر، والآخر من بطولة الفنان عمرو سعد، في أول تعاون بينهما.

ونفى محمد سامي في تصريحات سابقة مشاركة مواطنه الفنان محمد رمضان في مسلسله بالموسم الرمضاني 2025، مؤكدًا أنه لا يوجد أي خلاف بينهما، وذلك بعد التراجع عن تقديم جزء ثان من "جعفر العمدة"، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من المسلسل.