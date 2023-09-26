كيف تعرف أنه حان الوقت لتستبدل بطارية سيارتك؟

تقوم السيارات الجيدة في إعلامك بوجود خطأ ما. فمن أضواء لوحة القيادة المضيئة إلى الروائح والأصوات الغريبة، أو أي شيء خارج عن المألوف يشير إلى أن سيارتك بحاجة إلى المساعدة. وفيما يلي بعض العلامات التحذيرية الشائعة التي تشير إلى ضعف البطارية والتي يجب الانتباه إليها:

عدة محاولات لبدء التشغيل: يعد كرنك المحرك البطيء أو الذي يستغرق عدة محاولات لبدء التشغيل علامة واضحة ومحتملة على أن البطارية في مرحلتها الأخيرة.

ضوء البطارية المضيء: إذا كان هذا الضوء قيد التشغيل، فلا ينبغي تجاهله. وهناك الكثير من الأسباب التي قد تؤدي إلى إضاءة مصباح البطارية، ولكن الكثير منها يشير إلى مشكلة في نظام الشحن.

بطارية منتفخة ومشوهة: يحدث هذا عادةً عندما تكون البطارية مشحونة بشكل زائد أو تتعرض لدرجات حرارة عالية. وتعتبر البطارية ذات الشكل الغريب أو المنتفخة علامة أكيدة على حاجتك إلى استبدالها. كذلك قد تلاحظ علامات الأكسدة على أطراف البطارية.

تسرب سائل البطارية: تميل بطاريات السيارات إلى التسرب في حالة الشحن الزائد أو التلف، وكلاهما يعني أن الوقت قد حان لشراء واحدة جديدة.

وتذكر أن الشعور بأعراض بطارية السيارة السيئة يستدعي الذهاب إلى ورشة إصلاح السيارات. ومع ذلك، إذا لم تلاحظ أيًا من هذه العلامات، فهذا لا يعني أنك في مأمن تمامًا. فهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تستنزف بطاريتك، وقد لا يكون تأثيرها واضحًا إلا بعد فوات الأوان. ويمكن أن يساعد اختبار البطارية بانتظام في ضمان عدم تقطع السبل بك أو على جانب الطريق.

كم مرة يجب استبدال بطاريات السيارة؟