كيف تعرف أنه حان الوقت لتستبدل بطارية سيارتك؟
أفضل وقت لاستبدال البطارية هو فعليًا قبل أن تحتاج إلى ذلك، ولكن كيف تعرف أن الوقت قد حان لاستبدال البطارية إذا لم تكن تالفة تمامًا بعد؟ وعلى الرغم أنه لا توجد إجابة شاملة عن المدة التي ستستمر فيها بطارية السيارة، ولكن هناك أعراضًا يمكن أن تشير إلى أن الوقت قد حان لاستبدالها.
علامات يجب الانتباه إليها
تقوم السيارات الجيدة في إعلامك بوجود خطأ ما. فمن أضواء لوحة القيادة المضيئة إلى الروائح والأصوات الغريبة، أو أي شيء خارج عن المألوف يشير إلى أن سيارتك بحاجة إلى المساعدة. وفيما يلي بعض العلامات التحذيرية الشائعة التي تشير إلى ضعف البطارية والتي يجب الانتباه إليها:
عدة محاولات لبدء التشغيل: يعد كرنك المحرك البطيء أو الذي يستغرق عدة محاولات لبدء التشغيل علامة واضحة ومحتملة على أن البطارية في مرحلتها الأخيرة.
ضوء البطارية المضيء: إذا كان هذا الضوء قيد التشغيل، فلا ينبغي تجاهله. وهناك الكثير من الأسباب التي قد تؤدي إلى إضاءة مصباح البطارية، ولكن الكثير منها يشير إلى مشكلة في نظام الشحن.
بطارية منتفخة ومشوهة: يحدث هذا عادةً عندما تكون البطارية مشحونة بشكل زائد أو تتعرض لدرجات حرارة عالية. وتعتبر البطارية ذات الشكل الغريب أو المنتفخة علامة أكيدة على حاجتك إلى استبدالها. كذلك قد تلاحظ علامات الأكسدة على أطراف البطارية.
تسرب سائل البطارية: تميل بطاريات السيارات إلى التسرب في حالة الشحن الزائد أو التلف، وكلاهما يعني أن الوقت قد حان لشراء واحدة جديدة.
وتذكر أن الشعور بأعراض بطارية السيارة السيئة يستدعي الذهاب إلى ورشة إصلاح السيارات. ومع ذلك، إذا لم تلاحظ أيًا من هذه العلامات، فهذا لا يعني أنك في مأمن تمامًا. فهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تستنزف بطاريتك، وقد لا يكون تأثيرها واضحًا إلا بعد فوات الأوان. ويمكن أن يساعد اختبار البطارية بانتظام في ضمان عدم تقطع السبل بك أو على جانب الطريق.
كم مرة يجب استبدال بطاريات السيارة؟
لا توجد بطارية يمكن أن تدوم إلى الأبد. وتقول الحكمة العامة إنه يجب عليك استبدال بطارية سيارتك كل ثلاث سنوات تقريبًا، ولكن قد ينتهي بك الأمر إلى الحاجة إلى الاستبدال قبل ذلك.
فيمكن أن تؤثر عوامل مثل المناخ وعادات القيادة لديك على عمر البطارية وتتركك بحاجة إلى واحدة جديدة قبل مرور ثلاث سنوات. ولضمان استبدال البطارية في الوقت المناسب، راجع فترات الخدمة الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.
فإذا كنت تعيش في مكان حار ورطب أو بارد وجاف، يمكن أن يؤثر المناخ سلبًا على بطاريتك. سيكون لدرجات الحرارة القصوى في أي من الاتجاهين تأثيرات مختلفة على بطاريتك، ولكن النتيجة واحدة وهي عمر بطارية أقصر.
تأثير الطقس الحار والبارد على البطاريات
عندما تخرج في يوم شديد الحرارة، فأنت معرض لخطر الإصابة بالجفاف. وينطبق الشيء نفسه على بطارية سيارتك. فمثل أجسادنا، تعتمد بطاريات السيارات على السوائل لمواصلة الحركة. ويمكن أن تؤدي حرارة الصيف الحارقة إلى تبخر الماء الموجود في حمض بطارية سيارتك، مما يؤدي إلى انخفاض الأداء، وتقصير العمر الافتراضي.
علاوة على ذلك، يمكن لدرجات الحرارة الحارقة أن تؤثر أيضًا على صحة بطاريتك. فعندما ترتفع الحرارة ويتبخر الماء الموجود في بطاريتك، تزداد احتمالية وسرعة التآكل، الذي يعتبر أحد الأسباب الرئيسية لأعطال البطارية.
ومثلما يمكن أن يؤدي الطقس الحار إلى مشاكل في البطارية، فإن الطقس البارد يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ذلك.
فعندما يتحول مؤشر الحرارة إلى رياح باردة، تحتاج بطاريتك إلى العمل بجهد أكبر لتوليد طاقة كافية للحفاظ على تشغيل سيارتك بسلاسة. ويمكن أن يؤدي الطقس البارد أيضًا إلى زيادة سمك زيت المحرك، مما يضع ضغطًا إضافيًا على البطارية.
لذلك إذا كنت تعيش في مناخ حار بشكل خاص أو تواجه شتاءً باردًا بشكل غير معتاد، فكر في استبدال بطاريتك أكثر من الموصى به. ويمكنك مقاومة التأثيرات القاسية للطقس على بطاريتك عن طريق التأكد من أن لديك نوع البطارية المناسب. وعندما يحين وقت شراء بطارية جديدة، ابحث عن بطارية مصممة خصيصًا لمناخ بلدك.
عادات القيادة تؤثر على بطارية السيارة
يمكن أن تؤثر طريقة استخدامك لسيارتك على مدى فترة طويلة من الزمن على عدد المرات التي تحتاج فيها إلى استبدال البطارية.
فإذا كنت تقوم باستمرار برحلات قصيرة مثل القيادة اليومية إلى المكتب ومتجر البقالة على سبيل المثال، فلن يكون لدى بطاريتك الوقت الكافي ليتم شحنها بالكامل بين الرحلات.
وهذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الأداء وتقصير عمرها. وأيضًا، إذا ظلت سيارتك في المرآب لفترات طويلة من الوقت، فستستمر بطاريتها في الاستنزاف بشكل سلبي حتى عندما لا يكون المحرك قيد التشغيل. وهذا قد يؤثر بشكل مباشر على عمر البطارية.