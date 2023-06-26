بدء مناسك الحج.. الحجاج يتوجهون إلى صعيد منى لقضاء يوم التروية (فيديو)

ولمشعر منى مكانة تاريخية ودينية، إذ رمى نبي الله إبراهيم عليه السلام الجمار وذبح فدي إسماعيل، ثم أكد النبي محمد (ًعليه السلام) هذا الفعل في حجة الوداع وحلق، واستن المسلمون بسنته يرمون الجمرات ويذبحون هديهم ويحلقون.

وحدثت في هذا المشعر المقدس أحداث تاريخية شهيرة، إذ وقعت في منى بيعتا العقبة الأولى والثانية.

ففي السنة الـ12 من الهجرة كانت الأولى بمبايعة 12 رجلًا من الأوس والخزرج لرسول الله (عليه السلام) ، تلتها الثانية في حج العام الـ 13 من الهجرة وبايعه فيها عليه السلام 73 رجلًا وامرأتان من أهل المدينة المنورة في الموقع نفسه، الذي يقع من الشمال الشرقي لجمرة العقبة.

وإحياء لتلك الذكرى بنى الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور مسجد البيعة في عام 144هـ، الواقع بأسفل جبل "ثبير" قريبًا من شعب بيعة العقبة، إحياء لهذه الذكرى التي عاهد حينذاك الأنصار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمؤازرته ونصرته وهجرته والمهاجرين إلى المدينة المنورة .

كما نزلت بالمشعر المقدس منى على النبي محمد (ًصلوات الله عليه) سورة "المرسلات"، كما يشتهر المشعر بمعالم تاريخية منها الشواخص الثلاث التي ترمى وبه مسجد "الخيف".