"خيوط المعازيب" دراما سعودية ترصد حقبة ازدهار صناعة "البشوت"

ويرصد العمل الذي ألَفه حسن العبدي، وشاركته نخبة من الكتَاب، وهم: عباس الحايك، الدكتور محمد البشير، عبد المحسن الضبعان وأسامة القس، أحد أحياء "الأحساء" الذي كان يقطنه تجار "البشوت"، متناولًا علاقتهم بالعاملين الذين كانوا يتعلمون هذه الصنعة تحت إمرتهم، وموثقًا الحياة الاجتماعية والاقتصادية تلك الفترة.

ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن قصة العمل الذي تم تصويره في "الأحساء" بعد بناء مدينة خاصة له بديكورات شملت بيوتًا، وأسواقًا، ومحال، ومقاهي، تناسب تلك الحقبة الزمنية، تدور حول (جاسم) ويقوم بدوره الفنان إبراهيم الحساوي، الذي يعمل بصناعة "البشوت" وهو من أصحاب الدخل المحدود والذي يرسل ابنه لتعلم المهنة لدى (أبو عيسى) أحد تجارها الكبار وهو دور يجسده الفنان عبدالمحسن النمر.