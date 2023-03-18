"خيوط المعازيب" دراما سعودية ترصد حقبة ازدهار صناعة "البشوت"
تعد صناعة "البشت" العربي إحدى أهم الصناعات التي اشتهرت بها مدينة الأحساء في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، قبل أكثر من 6 عقود، ويسلط عمل درامي متوقع عرضه خلال رمضان المقبل الضوء على حقبة ازدهار تلك الصناعة.
ويحمل العمل التراثي اسم "خيوط المعازيب" نسبة إلى الخيوط التي تصنع منها "البشوت" العربية وهي العباءة الرجالية، و"المعازيب" في هذا العمل تعني التجار ورؤساء هذه المهنة التراثية.
ويتناول العمل التراثي الذي بدأ التحضير له وتصويره قبل أكثر من 3 أعوام، مهنة صناعة "البشوت" في خمسينيات وستينيات القرن الماضي وما رافق تلك الحقبة من علاقات اجتماعية بين العاملين بهذه المهنة اليدوية والصعوبات والتحديات التي كانت تواجههم حتى فترة انحسارها نهاية الستينيات مع بدء نشأة المصانع واستيراد الأقمشة وتغير نمط الحياة.
ويرصد العمل الذي ألَفه حسن العبدي، وشاركته نخبة من الكتَاب، وهم: عباس الحايك، الدكتور محمد البشير، عبد المحسن الضبعان وأسامة القس، أحد أحياء "الأحساء" الذي كان يقطنه تجار "البشوت"، متناولًا علاقتهم بالعاملين الذين كانوا يتعلمون هذه الصنعة تحت إمرتهم، وموثقًا الحياة الاجتماعية والاقتصادية تلك الفترة.
ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن قصة العمل الذي تم تصويره في "الأحساء" بعد بناء مدينة خاصة له بديكورات شملت بيوتًا، وأسواقًا، ومحال، ومقاهي، تناسب تلك الحقبة الزمنية، تدور حول (جاسم) ويقوم بدوره الفنان إبراهيم الحساوي، الذي يعمل بصناعة "البشوت" وهو من أصحاب الدخل المحدود والذي يرسل ابنه لتعلم المهنة لدى (أبو عيسى) أحد تجارها الكبار وهو دور يجسده الفنان عبدالمحسن النمر.
وتتطور الأحداث لتتحول إلى صراع يدور بين أبو عيسى، من جهة وجاسم، ونجله من جهة أخرى، تتخللها أحداث اجتماعية وقصص لافتة تحاكي حياة أهالي المنطقة الواقعة شرق المملكة.
ويشارك في العمل نخبة من النجوم وأبرزهم: عبد المحسن النمر، إبراهيم الحساوي، ريم أرحمة، فيصل الدوخي، سمير الناصر، سعيد قريش، آمال الرمضان، لبنى بو خمسين، إلى جانب الممثلة الحساوية الشابة مريم حسين وآخرين.
يذكر أن العمل من إخراج عبد العزيز الشلاحي ومناف عبدال، وإشراف هناء العمير، وبحسب وسائل إعلام سعودية فإنه سيعرض على محطة "إم بي سي" دراما.
وتداولت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من العمل الذي تضاربت الأنباء، خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن عرضه بعد أن أشار البعض إلى أنه ربما يكون قد تم تأجيله لعدم وجود صور له أو مقاطع ترويجية على حساب قناة "إم بي سي" أو منصة "شاهد" التي قيل إنها عرضت في البداية إعلانًا ترويجيًا له ثم حذفته.
وكان الكاتب عباس الحايك، أحد المشاركين بكتابة هذا العمل قد أعاد نشر بعض الصور من العمل وعبر من خلالها عن شوقه لرؤية هذا العمل قريبًا.
وقال الحايك، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "شيء من الحنين والفرح انتابني وأنا أتصفح هذه الصور من مسلسل خيوط المعازيب، الذي شاركت في كتابته، كل صورة تأخذني لمشهد كتبته أو شاركت في كتابته، شخصيات رافقتها لأشهر، أعرف كل تفاصيلها، كل أبعادها، وكيف تفكر أيضًا، جاسم، أبو سعد، رويشد، سارة، بدرية، شيخة.. وغيرهم، بانتظار عرضه في شهر رمضان إن شاء الله".