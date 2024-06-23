السعودية.. سائق أجرة يطرد زبونا "غير عادي" من سيارته (فيديو)

تسبب سائق سيارة أجرة عبر أحد تطبيقات النقل في السعودية، بإزعاج زبون "غير عادي"، ما انتهى به الأمر بالطرد من الشركة، وسط توقعات بمواجهته عقوبات أخرى.

واعتاد نايف مدخلي، وهو مدون سعودي شهير ومعروف بلقب "نايفكو" عند متابعيه الكثر في مواقع التواصل الاجتماعي، توثيق خدمات الشركات في بلاده، وتقديم الشكر للمثالية منها، والإبلاغ عن المخالفة بينها.

وكشف "نايفكو" فصول تجربة جديدة له مع طلب سيارة عبر تطبيق لنقل الركاب يعمل بشكل قانوني في المملكة، عندما فوجئ بالسائق يشعل سيجارة، قبل أن ينتهي الأمر بطرد الزبون من السيارة عندما طلب من السائق إطفاءها.