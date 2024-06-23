السعودية.. سائق أجرة يطرد زبونا "غير عادي" من سيارته (فيديو)
تسبب سائق سيارة أجرة عبر أحد تطبيقات النقل في السعودية، بإزعاج زبون "غير عادي"، ما انتهى به الأمر بالطرد من الشركة، وسط توقعات بمواجهته عقوبات أخرى.
واعتاد نايف مدخلي، وهو مدون سعودي شهير ومعروف بلقب "نايفكو" عند متابعيه الكثر في مواقع التواصل الاجتماعي، توثيق خدمات الشركات في بلاده، وتقديم الشكر للمثالية منها، والإبلاغ عن المخالفة بينها.
وكشف "نايفكو" فصول تجربة جديدة له مع طلب سيارة عبر تطبيق لنقل الركاب يعمل بشكل قانوني في المملكة، عندما فوجئ بالسائق يشعل سيجارة، قبل أن ينتهي الأمر بطرد الزبون من السيارة عندما طلب من السائق إطفاءها.
وقال نايفكو الذي وثق عبر مقاطع فيديو أيضًا جزءًا من تجربته تلك، إن سائق السيارة أنزل حقائبه من السيارة بغضب أيضًا، لتنتهي رحلته وسط الطريق، ويبدأ رحلته مع الإبلاغ.
وأوضح نايفكو أن الشركة تدخلت سريعًا وتجاوبت مع بلاغه عبر حظر السائق من قوائم العمل لديها، لكن تلك العقوبة لم تؤثر عليه فيما يبدو.
فقد اتصل السائق الغاضب مع الزبون الذي تسبب بمعاقبته، وكشف له بعد السب والشتم والتهديد، أن ذلك لم يؤثر عليه إذ إنه مسجل في بقية التطبيقات الأخرى المصرحة من هيئة النقل السعودية.
ودفعت تلك التطورات مدونين سعوديين كثر لمساندة مواطنهم "نايفكو" وإبلاغ الهيئة الحكومية للتدخل ومعاقبة السائق، بينما طالب آخرون بترحيله.
وتعيد تجربة نايفكو مع سائق الأجرة، تجربة شهيرة أخرى له مع شركة طيران محلية، شهدت فصولها التي استمرت سنوات، شكاوى على سوء الخدمة، وانتهت في أروقة المحاكم.