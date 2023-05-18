أمريكية تثير الجدل بعد إيماءة "غريبة" أمام بايدن

أثارت سيدة أمريكية الجدل، بعد إيماءة غريبة ظهرت عليها، عند تلقيها ميدالية من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وظهرت السيدة، التي ارتدت الأسود خلال حفل لتكريم الشرطة، وكأنها تبدي عدم رضاها، بعد تسليمها "ميدالية الشجاعة"، وهو أعلى وسام يقدّم للشرطة الأمريكية.

وتداول ناشطون عبر موقع تويتر، مقطع الفيديو بشكل واسع.