أمريكية تثير الجدل بعد إيماءة "غريبة" أمام بايدن
أثارت سيدة أمريكية الجدل، بعد إيماءة غريبة ظهرت عليها، عند تلقيها ميدالية من الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وظهرت السيدة، التي ارتدت الأسود خلال حفل لتكريم الشرطة، وكأنها تبدي عدم رضاها، بعد تسليمها "ميدالية الشجاعة"، وهو أعلى وسام يقدّم للشرطة الأمريكية.
وتداول ناشطون عبر موقع تويتر، مقطع الفيديو بشكل واسع.
والسيدة هي والدة ضابط شرطة نيويورك جيلبرت مورا، الذي قُتل مع شريكه في 21 كانون الثاني/ يناير 2022، وحصلت على الميدالية نيابة عن ابنها.
وقال أحد الناشطين: "لا يبدو أن والدة ضابط شرطة نيويورك جيلبرت مورا الذي قُتل مع شريكه راضية عن جو بايدن عندما تسلمت ميدالية الشجاعة التي حصلت عليها نيابة عن ابنها".
وتساءل ما إذا كان السبب "الخطاب المعادي للشرطة" الذي تبناه بايدن وإدارته.
وكان بايدن تحدث سابقا عن "الحاجة إلى إصلاح كيفية تفاعل الشرطة مع المجتمعات"، في أعقاب مقتل جورج فلويد وأشخاص سود آخرين على يد الشرطة، حيث اعتبر ذلك خطابا "معاديا" للشرطة.
وكان الشرطي مورا (27 عاما) قتل هو وزميله جيسون ريفيرا (22 عاما)، بعد تعرضهما لإطلاق نار عند حضورهما لشقة استجابةً لاتصال حول نزاع عائلي، وفق وسائل إعلام أمريكية.
وذكرت هذه الوسائل أن شرطيا ثالثا تدخل، وأردى القاتل.
وشهد حفل التكريم تقديم بايدن "ميدالية الشجاعة" للشرطيين القتيلين والضابط الذي أطلق النار، إضافة إلى 6 آخرين.
ونشر البيت الأبيض صورا تظهر جانبا من الحفل.