"المِعوَز".. لباس قديم يوشح اليمنيين في العيد ويقاوم الأزياء العصرية

رغم تفضيل الشاب اليمني أكرم الصالحي ارتداء "البنطلونات" في حياته بشكل عام، إلا أنه لم يتردد في دفع 65 ألف ريال، أي ما يعادل 40 دولارًا، ثمنًا للحصول على إزار قماشي يدعى محليًا بـ"المعوز" لارتدائه في أول أيام عيد الفطر.

وينتشر هذا اللباس على نطاق واسع أيام العيد، قبل أن يتحول إلى زيّ يرتديه اليمنيون بشكل نادر خلال المناسبات الاجتماعية.

ويتمسك اليمنيون بزيّهم التقليدي القديم المكوّن من قطعة قماشية مستطيلة، منقوشة ومزخرفة بالألوان، لتغطية الجزء السفلي من الجسد، إذ تشهد أسواق الملابس مع اقتراب الأعياد الدينية ازدهارًا ونشاطًا متصاعدًا، رغم تدهور الأوضاع المعيشية جراء الحرب.