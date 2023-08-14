ارتفاع حصيلة الأمطار الغزيرة في الهند إلى 58 قتيلًا

ارتفعت حصيلة انزلاقات التربة والفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في الهند إلى 58 قتيلًا، 9 منهم بانهيار معبد، فيما عشرات آخرون في عداد المفقودين، وفق ما أفاد مسؤولون، اليوم الإثنين.

وتسبب هطول الأمطار الغزيرة مدى أيام في تدمير جسور ومبانٍ وجرف مركبات في ولايتي أوتاراخند وهيماشال براديش، اللتين تقعان في شمال البلاد.