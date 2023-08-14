ارتفاع حصيلة الأمطار الغزيرة في الهند إلى 58 قتيلًا
ارتفعت حصيلة انزلاقات التربة والفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في الهند إلى 58 قتيلًا، 9 منهم بانهيار معبد، فيما عشرات آخرون في عداد المفقودين، وفق ما أفاد مسؤولون، اليوم الإثنين.
وتسبب هطول الأمطار الغزيرة مدى أيام في تدمير جسور ومبانٍ وجرف مركبات في ولايتي أوتاراخند وهيماشال براديش، اللتين تقعان في شمال البلاد.
وخلال فصل الأمطار الموسمية، تتكرر الفيضانات وانزلاقات التربة وتتسبب بأضرار كبيرة، ويقول العلماء إن الأمطار الموسمية ازدادت قوة وصارت أكثر تواترا بسبب تغير المناخ.
وقُتل 50 شخصا في ولاية هيماشال براديش، الأكثر تضررا خلال الساعات الـ24 الماضية، بعدما كانت الحصيلة فيها 41 قتيلا، بحسب ما أفاد بيان رسمي، من بينهم تسعة في انهيار معبد هندوسي في شيملا، عاصمة تلك الولاية.
وقال سوخفيندر سينغ سوكو، رئيس وزراء ولاية هيماشال براديش، لوسائل إعلام محلية، مساء اليوم الاثنين: "إنها أمطار غير مسبوقة وهناك أكثر من 50 قتيلا في الولاية خلال فترة 24 ساعة، وقد ترتفع الحصيلة؛ إذ ما زال حوالي 20 شخصا تحت الأنقاض".
وكان المسؤول صرح، في بيان في وقت سابق، أن "الإدارة المحلية تعمل جاهدة لإزالة الأنقاض؛ من أجل إنقاذ الأشخاص الذين قد يكونون عالقين تحتها".