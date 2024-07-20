عثرت الأجهزة الأمنية في مصر، مساء السبت، على جثمان شخص تبين أنه يحمل الجنسية الليبية، مقتولًا وملقًى على شاطئ "ترعة المنصورية" بمحافظة الجيزة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، بدأت الأحداث بتلقي الجهات الأمنية بلاغًا من المارة يفيد بالعثور على جثمان شخص مقتول وملقًى بجوار "ترعة المنصورية"، لتنتقل قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة الأولية تبين وفاة شخص دون وجود إصابات ظاهرية.

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وبالبحث في هويته التي كانت موجودة في ملابسه، تبين أنه ليبي الجنسية، حيث طلب رجال الشرطة الإسعاف التي نقلت الجثمان إلى المستشفى لاستبيان ما إذا كان الشخص على قيد الحياة أم أنه مات، ليؤكد الأطباء أنه فارق الحياة.

وحررت الشرطة محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي بدورها أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة زينهم، وكلفت الطب الشرعي بتشريح الجثمان وإعداد تقرير حول أسباب وملابسات الوفاة.

ووجهت النيابة العامة المباحث بسرعة التحريات للكشف عن تفاصيل الواقعة، والبحث عن أقارب القتيل بمصر واستدعائهم للوقوف أمام النيابة فور العثور عليهم.