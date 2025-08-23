اتهام طبيب بتسجيل 4500 فيديو سري لزميلاته في الحمامات

أُطلق سراح طبيب متدرب بكفالة، بعد اتهامه بتصوير مئات من زملائه الأطباء سرًّا داخل حمامات المستشفيات في أستراليا، بحسب ما أوردته شبكة "ABC News".

ويُعتقد أن رايان تشو، البالغ من العمر 28 عامًا، سيواجه نحو 500 تهمة تتعلق بـ4500 مقطع فيديو تم تسجيلها دون علم الضحايا، باستخدام هواتفه المحمولة في حمامات الموظفين بثلاثة مستشفيات في ملبورن منذ عام 2021، وفقًا لوثائق الشرطة التي قُدمت للمحكمة العليا في ولاية فيكتوريا.

وقد أمر القاضي جيمس إليوت بالإفراج المشروط عنه، شريطة أن يقيم مع والديه، اللذين انتقلا من سنغافورة إلى ملبورن استعدادًا لإطلاق سراحه.

كما طُلب منهما تقديم كفالة مالية تبلغ 50 ألف دولار أسترالي (نحو 32 ألف دولار أمريكي).

وتزعم الشرطة أن الطبيب التقط صورًا حميمية لما لا يقل عن 460 امرأة. وأوضح القاضي أنه لا توجد مزاعم حالياً تفيد بنشر هذه الصور.

وقبض على تشو في تموز/يوليو الماضي، بعد العثور على هاتف يسجل من داخل حقيبة شبكية معلقة في مرحاض مستشفى أوستن.

وتزعم الشرطة أنه سجل أيضاً في مراحيض مركز بيتر ماككالوم للسرطان ومستشفى رويال ملبورن.

وكان تشو قد اتُهم في البداية بست جرائم، لكن تمت إضافة 127 تهمة أخرى يوم الخميس، بما في ذلك التسجيل المتعمد لصور حميمة دون إذن.

وقدم تشو إلى أستراليا بصفته طالبًا في عام 2017 ودرس الطب في جامعة موناش في ملبورن.