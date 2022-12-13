أنجب 54 طفلًا.. وفاة الباكستاني عبدالمجيد منغال بالسكتة القلبية

وكان منغال قد جذب الأضواء في عام 2017 أثناء إجراء التعداد الوطني في البلاد، حيث فوجئ المسؤولون الحكوميون برؤية العدد الهائل لعائلة عبدالمجيد.

ويمتلك منغال 54 ابنًا و6 زوجات أربعٌ منهنَّ على قيد الحياة، وتردد أن عائلته مكونة من 150 شخصًا في حال تمت إضافة أحفاده.

وقبل منغال، كان يعتقد أن الباكستاني جان محمد خلجي، هو صاحب أكبر عائلة في باكستان، حيث كان لديه 36 طفلًا.