أنجب 54 طفلًا.. وفاة الباكستاني عبدالمجيد منغال بالسكتة القلبية
توفي الباكستاني، عبدالمجيد منغال، الذي حقق شهرة واسعة في أنحاء العالم؛ باعتباره صاحب أكبر عائلة في باكستان.
وبحسب وسائل الإعلام الباكستانية، توفي منغال بالسكتة القلبية عن عمر ناهز 75 عامًا، حيث تم نقله إلى مستشفى نوشكي، في باكستان لتلقي العلاج، لكنه توفي قبل وصوله إلى المستشفى.
وكان منغال قد جذب الأضواء في عام 2017 أثناء إجراء التعداد الوطني في البلاد، حيث فوجئ المسؤولون الحكوميون برؤية العدد الهائل لعائلة عبدالمجيد.
ويمتلك منغال 54 ابنًا و6 زوجات أربعٌ منهنَّ على قيد الحياة، وتردد أن عائلته مكونة من 150 شخصًا في حال تمت إضافة أحفاده.
وقبل منغال، كان يعتقد أن الباكستاني جان محمد خلجي، هو صاحب أكبر عائلة في باكستان، حيث كان لديه 36 طفلًا.
وتزوج منغال ست مرات، توفيت اثنتان من زوجاته أثناء الولادة، ولديه 42 طفلاً على قيد الحياة؛ عشرون منهم من الإناث و22 من الذكور، ومع ذلك، أعرب عبدالمجيد سابقًا عن رغبته في أن يكون أبًا لـ 100 طفل.
عمل عبدالمجيد منغال كسائق شاحنة، وتزوج زوجته الأولى عندما كان يبلغ من العمر 18 عامًا، ثم تزوج بعد ذلك خمس نساء أخريات.
وفي حديث سابق لقناة ARY الباكستانية، قال: "لقد عملت بجد طوال حياتي من أجل أن يحصل أولادي على تعليم جيد، لكنني الآن عجوز، أصبحت الأمور خارجة عن يدي".
وقال شاه والي، نجل منغال: "ليس من السهل تلبية احتياجات 54 طفلًا، لكن والدي كان يعمل طوال حياته، حتى قبل خمسة أيام من وفاته، استمر في قيادة السيارة؛ من أجل إطعام الأسرة".
وأشار إلى أن والده لم يسترح أبدًا، وأضاف أن البعض من أشقائه درس البكالوريوس والبعض الآخر حصل على شهادة الثانوية العامة، لكن ليس لديهم عمل، وأوضح أنه بسبب القيود المالية لم يستطع علاج والده.