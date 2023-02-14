السلام الداخلي يكمن في دماغنا الأيمن!

مزايا غير معترف بها كثيرًا

في عام 1996، أصيبت الدكتورة جيل بولت تايلور بسكتة دماغية أدت إلى تحييد الوظائف الرئيسية لدماغها الأيسر.

وفي مواجهة هذا الموقف، اكتشف العالم بعَيْنَيْ اختصاصية علم التشريح العصبي الإمكانات الحقيقية لنصف الكرة الآخر (الأيمن).

وفي تجربتها، تبين أن الدماغ الأيمن هو في قلب الحساسية والإبداع والتعاطف والحكمة.. تجربة وصفتها بالكثير من الفكاهة خلال محاضرة TED (تصميم الترفيه التكنولوجي) في السنوات الأخيرة، وكانت مناسبة للتعريف بالدكتورة جيل بولت تايلور وتجربتها.

أكثر من المشاعر التي لا تزال تعتبر ثانوية، تصفها الدكتورة جيل كمزايا يجب تطويرها اليوم لعالم الغد.. وهكذا لاحظت كيف يتم التعامل مع هذه المزايا في كثير من الأحيان بحذر وارتياب.

إذ ينظر إلى الأشخاص ذوي الحساسية "اليمنى" في الغالب على أنهم حالمون طوباويون لطيفون، غير راسخين في الواقع، طيبون، مبدعون، بديهيون بل حتى صوفيون.

على العكس من ذلك، يتمتع دماغنا الأيسر بسمعة طيبة يتم الإشادة بقيمها: عقل متحمس ومنهجي وعقلاني يركز على الأداء والتحليل.

معجزة اللحظة الحالية

"دماغي الأيمن يركز على سعة اللحظة الحالية"، هذا ما اكتشفته الدكتورة جيل بولت تايلور، وفقًا للتقرير الذي نشره موقع doctissimo، فهو (الدماغ الأيمن) راضٍ عن نفسه دائمًا، ويستمتع بما يصنع ثراء اللحظة الحالية، ولا يتخلى عن تفاؤله أبدًا.

ومن وجهة نظره، كل شيء موجود في نفس الزمكان (الزمن والمكان).. فالماضي والحاضر متشابكان، لا يسمح لنفسه بأن يُعيقه الماضي ولا يخشى المستقبل.. إنه مفتاح تذوق الوجود "هنا والآن".

إن تفضيل طريقة تفكير "الدماغ الأيمن" سيجعل بالإمكان اتخاذ المواقف فور ظهورها والتكيف بشكل أفضل، ففي معظم الأوقات نبدأ بالحكم على ما إذا كانت الأمور جيدة أم سيئة (وظيفة الدماغ الأيسر) مما قد يعيق أيضًا قدرتنا على التغيير.

الرأفة المتبادلة

كتبت الدكتورة جيل بولت تايلور: "إن النصف الأيمن من الكرة الدماغية يهمس لنا بأننا معًا نشكل نسيح الشبكة العالمية للإمكانيات البشرية". إنه مهتم بما يقربنا من بعضنا البعض، في وعي نفس المجتمع.

إن مقابلة الآخرين على نمط "الدماغ الأيمن" يجعل من الممكن ملاحظة أن شخصًا بعينه، مثلًا، بالتأكيد أطول قامة وأغنى وأكثر ذكاءً، والعكس صحيح، دون إصدار أي حكم في حقه. إنه الجزء من دماغنا الذي يتيح ذكاءً علائِقيًا قائمًا بشكل أعمق على الانفعال والحساسية.