السلام الداخلي يكمن في دماغنا الأيمن!
بعد تعرضها لسكتة دماغية، أكدت أخصائية علم التشريح العصبي الدكتورة جيل بولت تايلور، أنها اكتشفت الخصائص غير المعروفة لدماغها الأيمن، الحساسية والإبداع والرحمة.. صفات تصر الدكتورة على التأكيد عليها وإعادة تأهيلها في عالمنا الديكارتي المفرط.
ووفقًا للدكتورة تايلور، نحن نفكر بموجب نصفي الكرة الدماغية، الأيمن والأيسر، ولكل منهما خصائص مميزة، فإذا ساد أحدهما فإنه يحدث تعديلًا في نظام أفكارنا وأفعالنا بكامله.
نحن لا نفتقر إلى المعلومات النظرية حول هذين النصفين من الدماغ، ولكن "علماء البيولوجيا العصبية الحاليون غالبًا ما يكتفون بوصف عدم التماثل الوظيفي بين نصفي الكرة الدماغية على مستوى فكري بحت، دون التوقف عند المزايا التي تنتج عن خصوصيتهما".. هذا ما كتبته في كتابها "رحلة ما وراء دماغي".
وفضلًا عن تعقيد روابطنا العصبية، فإن الشخصية المتأصلة في كل نصف من هذين الدماغين هي التي ستجذب انتباهها بالكامل.
مزايا غير معترف بها كثيرًا
في عام 1996، أصيبت الدكتورة جيل بولت تايلور بسكتة دماغية أدت إلى تحييد الوظائف الرئيسية لدماغها الأيسر.
وفي مواجهة هذا الموقف، اكتشف العالم بعَيْنَيْ اختصاصية علم التشريح العصبي الإمكانات الحقيقية لنصف الكرة الآخر (الأيمن).
وفي تجربتها، تبين أن الدماغ الأيمن هو في قلب الحساسية والإبداع والتعاطف والحكمة.. تجربة وصفتها بالكثير من الفكاهة خلال محاضرة TED (تصميم الترفيه التكنولوجي) في السنوات الأخيرة، وكانت مناسبة للتعريف بالدكتورة جيل بولت تايلور وتجربتها.
أكثر من المشاعر التي لا تزال تعتبر ثانوية، تصفها الدكتورة جيل كمزايا يجب تطويرها اليوم لعالم الغد.. وهكذا لاحظت كيف يتم التعامل مع هذه المزايا في كثير من الأحيان بحذر وارتياب.
إذ ينظر إلى الأشخاص ذوي الحساسية "اليمنى" في الغالب على أنهم حالمون طوباويون لطيفون، غير راسخين في الواقع، طيبون، مبدعون، بديهيون بل حتى صوفيون.
على العكس من ذلك، يتمتع دماغنا الأيسر بسمعة طيبة يتم الإشادة بقيمها: عقل متحمس ومنهجي وعقلاني يركز على الأداء والتحليل.
معجزة اللحظة الحالية
"دماغي الأيمن يركز على سعة اللحظة الحالية"، هذا ما اكتشفته الدكتورة جيل بولت تايلور، وفقًا للتقرير الذي نشره موقع doctissimo، فهو (الدماغ الأيمن) راضٍ عن نفسه دائمًا، ويستمتع بما يصنع ثراء اللحظة الحالية، ولا يتخلى عن تفاؤله أبدًا.
ومن وجهة نظره، كل شيء موجود في نفس الزمكان (الزمن والمكان).. فالماضي والحاضر متشابكان، لا يسمح لنفسه بأن يُعيقه الماضي ولا يخشى المستقبل.. إنه مفتاح تذوق الوجود "هنا والآن".
إن تفضيل طريقة تفكير "الدماغ الأيمن" سيجعل بالإمكان اتخاذ المواقف فور ظهورها والتكيف بشكل أفضل، ففي معظم الأوقات نبدأ بالحكم على ما إذا كانت الأمور جيدة أم سيئة (وظيفة الدماغ الأيسر) مما قد يعيق أيضًا قدرتنا على التغيير.
الرأفة المتبادلة
كتبت الدكتورة جيل بولت تايلور: "إن النصف الأيمن من الكرة الدماغية يهمس لنا بأننا معًا نشكل نسيح الشبكة العالمية للإمكانيات البشرية". إنه مهتم بما يقربنا من بعضنا البعض، في وعي نفس المجتمع.
إن مقابلة الآخرين على نمط "الدماغ الأيمن" يجعل من الممكن ملاحظة أن شخصًا بعينه، مثلًا، بالتأكيد أطول قامة وأغنى وأكثر ذكاءً، والعكس صحيح، دون إصدار أي حكم في حقه. إنه الجزء من دماغنا الذي يتيح ذكاءً علائِقيًا قائمًا بشكل أعمق على الانفعال والحساسية.
مصدر الإبداع
"دماغي الأيمن يشعر بالاستعداد للنظر في أي احتمال".. هكذا تشهد د. جيل بولت تايلور في كتابها، إنه لا يسمح للاتفاقيات التي يستوعبها النصف الدماغي الأيسر بكبح تدفق الأفكار.
وعندما يكون لدينا انطباع بأن كل شيء يفلت منا، يحاول دماغنا الأيسر التحكم في الموقف ويريد تطبيق الحلول التي حققت حتى الآن نتائج مُرضية، لكن في المقابل، فإن الدماغ الأيمن مغرم بكل شيء جديد.. فبالنسبة له تُعتبر الفوضى خطوة ضرورية في أي عملية ابتكار.
إن استدعاء صفات دماغنا الأيمن يتيح لنا إثبات إبداعنا.. ولإيجاد حلول جديدة فهو يستكشف العالم من خلال الحواس الخمس، أكثر من الاكتفاء بتحليله، إذ يُعد الحدس (الحاسة السادسة) أيضًا أحد أدوات دماغنا الأيمن المميزة.
توازن لا غنًى عن إيجاده
وحتى لو أظهر التصوير الدماغي أن الواقع بالتأكيد أكثر تعقيدًا (تعاون نصفي الكرة الدماغية، والاختلافات الكبيرة وفقًا للأفراد)، فإن التجربة التي وصفتها الدكتورة تايلور تستجوبنا.. إنها تذكرنا بأهمية العامل الحسي عند الإنسان في عالم تكنولوجي متنام باضطراد.
بالطبع ليست المسألة تفضيل هذا أو ذاك النصف من نصفي كرتنا الدماغية، ولكن المسألة هي إيجاد توازن بين الاثنين، وفي هذا الشأن، قالت الدكتورة تايلور: "يبدو أن الكثير منا مُبْتلى بصراع داخلي بين ميول متعارضة".
علينا أن نعترف بأننا خبرنا جميعًا كل تلك اللحظات التي يُملي فيها علينا عقلنا طريقًا معينًا (الفص الأيسر من الدماغ)، بينما يملي علينا القلب طريقًا آخر( الدماغ الأيمن).
ويجب أن يوفر تحسين المهارات الخاصة بكل واحد منا مرونة معرفية كافية للتكيف مع التغيير ( بفضل دماغنا الأيمن) مع إعطائنا الوسائل اللازمة لتجسده ( مع دماغنا الأيسر) الأكثر ارتباطًا بالآخرين والعالم ( الدماغ الأيمن).