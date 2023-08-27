جزر البليار الإسبانية.. الوجه الآخر للحياة غير المثالية

تخفي جزر "البليار" الإسبانية وجهًا آخر خلف صورة الجنة السياحية، فعلى الرغم من كونها نقطة جذب كبيرة للمسافرين لقضاء إجازاتهم، فإن الحياة في الجزر ليست مثالية، خاصة لأولئك الذين يذهبون للعمل هناك في موسم الصيف، وفق ما ذكرت صحيفة "20Minutos" الإسبانية.

وفي تقرير للصحيفة، فإن "أسعار إيجار السكن، خاصة في أشهر الصيف هذه، لا يمكن تحملها بالنسبة للغالبية العظمى. وتعد المشكلة ملحة أكثر لأولئك الذين يأتون للعمل في الجزر خلال موسم الصيف، فالرواتب بالكاد تسمح لهم بدفع الإيجار، حيث إن 90% من أراضي جزر البليار يمكن اعتبارها منطقة متوترة بسبب الإيجارات السياحية، بحسب ريكاردو دي لا مورينا، عضو حملة أوقفوا الإيجارات التعسفية في جزر البليار".