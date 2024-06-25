وفاة نجم فيلم "قراصنة الكاريبي" في حادث "صادم"

وشارك بيري في عديد من الأعمال الفنية، بما في ذلك دور قرصان في فيلم "قراصنة الكاريبي، في المد والجزر الغريبة"، كان معروفًا بحضوره القوي على الشاشات ودور السينما جميعها.

إلى جانب عمله في الأفلام، ظهر بيري في المسلسل التلفزيوني Hawaii Five-O وLost، وكذلك في فيلم ركوب الأمواج Blue Crush العام 2002، ولم تقتصر إنجازاته على التمثيل، بل كان أيضًا منقذًا وراكب أمواج محترف، وله مكانة مرموقة في مجتمعه المحلي.

وصرح كيرت لاجر، القائم بأعمال رئيس سلامة المحيطات في هونولولو، أن بيري كان "محبوبًا من الجميع" على الشاطئ الشمالي لجزيرة أواهو، مشيرًا إلى أن شخصيته كانت معدية ومرحة.

وأضاف عمدة هونولولو، ريك بلانجياردي، في مؤتمر صحفي أن وفاة بيري كانت "مأساوية"، واصفًا إياه بأنه "رجل مائي أسطوري ويحظى باحترام كبير".