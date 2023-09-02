الأردن.. القبض على سارق مركبة بعد إيذاء سائقتها بشكل "بشع" (فيديو)

وبيّنت أنّ الحادثة بدأت بمحاولة سرقة أحد المنازل في منطقة الدوار السابع، إذ فشل السارق بإكمال سرقته بسبب تنبه ساكنة في المنزل، فقام بالاعتداء عليها والفرار من المكان.

وأشارت إلى أنه عند خروج السارق ومحاولته الفرار من الموقع شاهد فتاة تقوم بالاصطفاف بمركبتها في الشارع العام، فشرع بالصعود في المركبة لسرقتها، وعند محاولة الفتاة الخروج من المركبة تابع مسيره لتعلق الفتاة بالمركبة ويقوم بجرّها لأمتار.

وأوضحت المديرية في بيانها أن ذلك الأمر تسبب بإلحاق الأذى بالفتاة، التي أُصيبت بجروح، مبينًا أنه جرى إسعافها إلى المستشفى ولا تزال قيد العلاج، فيما لاذ الشخص بالفرار بعد ذلك.