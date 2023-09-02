الأردن.. القبض على سارق مركبة بعد إيذاء سائقتها بشكل "بشع" (فيديو)
كشفت مديرية الأمن العام في الأردن ملابسات فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، ويظهر فيه تعرض فتاة لسرقة سيارة تقودها، ويقوم السارق بقيادة المركبة والفتاة عالقة فيها.
وقالت مديرية الأمن العام، في بيان، إن الفيديو يوثق عملية سرقة لمركبة أثناء قيام سائقتها بالاصطفاف بالشارع العام في منطقة الدوار السابع في العاصمة عمّان.
وبيّنت أنّ الحادثة بدأت بمحاولة سرقة أحد المنازل في منطقة الدوار السابع، إذ فشل السارق بإكمال سرقته بسبب تنبه ساكنة في المنزل، فقام بالاعتداء عليها والفرار من المكان.
وأشارت إلى أنه عند خروج السارق ومحاولته الفرار من الموقع شاهد فتاة تقوم بالاصطفاف بمركبتها في الشارع العام، فشرع بالصعود في المركبة لسرقتها، وعند محاولة الفتاة الخروج من المركبة تابع مسيره لتعلق الفتاة بالمركبة ويقوم بجرّها لأمتار.
وأوضحت المديرية في بيانها أن ذلك الأمر تسبب بإلحاق الأذى بالفتاة، التي أُصيبت بجروح، مبينًا أنه جرى إسعافها إلى المستشفى ولا تزال قيد العلاج، فيما لاذ الشخص بالفرار بعد ذلك.
وأضافت أنّه تم تشكيل فريق خاص من إدارة البحث الجنائي لمتابعة التحقيق في القضية، وتمكن الفريق من تحديد هوية ذلك الشخص، الذي تبين أنّه متوارٍ عن الأنظار.
وأكد البيان أنه تم بعد ذلك تحديد موقع السارق، إذ جرت مداهمته وإلقاء القبض عليه وضبطت المركبة المسروقة بحوزته، وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب جرائم السرقة والإيذاء، والعمل جارٍ لاستكمال التحقيقات وإحالته للقضاء.