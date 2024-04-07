صقلية.. عروس"المتوسط" التي داعبت أحلام العرب طويلا

هي أكبر جزر البحر الأبيض المتوسط وعروسه البهية التي تستحم في مياه التاريخ، جعلها موقعها الجغرافي الفريد مطمعا للغزاة عبر الزمان، وداعبت بجمالها ومواردها أحلام العرب وهم يشيدون إمبارطورية عظمى.

وبعد مرور آلاف السنين، لا تزال تحتفظ بهوية فريدة امتزجت فيها حضارات الدنيا وظهرت جلية فيما تمتع به من هوية وخصوصية على صعيد الفنون والآداب والمطبخ والعمارة.

وتعد صقلية أو "سيشيليا" أكبر أقاليم إيطاليا وليس غريبا أن تتمتع بنوع من الحكم الذاتي، فذلك ما يتسق مع شخصيتها المستقلة حيث يرجع تاريخها إلى عصور ما قبل التاريخ بحسب الرسوم والأدوات المكتشفة في الكهوف.

ويقال إن اسمها مشتق من أحد الشعوب التي وفدت إليها في القرن الثامن قبل الميلاد وكانت تـُعرف قبل ذلك باسم "تريناكريا" والتي تعني "الأرض المثلثة الشكل".