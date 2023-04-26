لورنس المنسي يبكي في حفل زفافه
احتفل مشهور السوشال ميديا الأردني لورنس المنسي، مساء الثلاثاء، 25 أبريل، بحفل زفافه من الشابة آية الشوبكي بالعاصمة الأردنية عمان.
وشارك المنسي فيديو عبر حسابه في "إنستغرام" يظهر استعداداته لحفل الزفاف.
وبدأ بلحظة نهوضه من السرير في تمام الساعة الحادية عشرة، وارتدائه روب الاستحمام ووقوفه على الشرفة لاحتساء القهوة، ثم يتوجه لفتح أحد الدروج ويلتقط ربطة عنق سوداء، حينها تنتقل الكاميرا للحظة هندمة زوجته لربطة عنقه.
وفي جلسة التصوير التي سبقت الحفل، اختار لورنس المنسي بذلة أنيقة تألفت من جاكيت أبيض نسَّقه مع بنطلون أسود.
وأظهر الفيديو بعضا من ملامح إطلالة عروسه آية، التي اختارت فستانا من قماش الساتان تميَّز بذيله الطويل وأكمامه المحبوكة بالدانتيل، كما وضعت تاجا ظهر في تصميمه الآية القرآنية "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً" باللون الذهبي.
ووثَّق الفيديو "زفة" العريس وأجواء البهجة التي جمعته بأصدقائه والمقربين منه.
وتداولت صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الفيديوهات للحفل، حيث اتضح أن العروسين اعتمدا إطلالتين خلال الزفاف؛ إذ ارتدى لورنس توكسيدو أخرى باللون الأسود، بينما بدّلت العروس فستانها بآخر جاء بقصة حورية البحر.
وشارك لورنس مقطع فيديو شكر من خلاله كل من شاركه فرحته؛ إذ يظهر في بدايته وهو يمسح دموعه، وكتب: "دموع الفرح شكراً لانك بحياتي.. شكراً لكل شخص شاركني فرحتي وكل شخص باركلي وكل شخص لقيت منو كلام حلو.. من كل قلبي بحبكم والله.. شكراً على كل كلامكم الله يسعدكم وعقبال ما افرح فيكم كلكم إن شاء الله واشوفكم بسعادة على طول".