لورنس المنسي يبكي في حفل زفافه

وفي جلسة التصوير التي سبقت الحفل، اختار لورنس المنسي بذلة أنيقة تألفت من جاكيت أبيض نسَّقه مع بنطلون أسود.

وأظهر الفيديو بعضا من ملامح إطلالة عروسه آية، التي اختارت فستانا من قماش الساتان تميَّز بذيله الطويل وأكمامه المحبوكة بالدانتيل، كما وضعت تاجا ظهر في تصميمه الآية القرآنية "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً" باللون الذهبي.

ووثَّق الفيديو "زفة" العريس وأجواء البهجة التي جمعته بأصدقائه والمقربين منه.