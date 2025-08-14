"بكاء طفل" يُشعل فوضى على متن طائرة (فيديو)

اندلعت فوضى على متن رحلة تابعة لشركة رايان إير، بعدما تسبب بكاء طفل بمشاجرة بين ركاب الطائرة.

وأظهرت لقطات الفيديو لحظة التوتر، إذ حاولت أم تهدئة طفلها بينما تصاعدت الأصوات حولها.

ووقع الحادث على متن طائرة كانت متجهة من مطار لندن ستانستيد إلى لشبونة، واستُدعيت الشرطة عند الهبوط بعد بلاغات عن شجار بين راكبين.

ووفقًا لتقارير قناة "SIC" البرتغالية، بدأت المشادة بسبب بكاء الطفل أثناء الرحلة، لكنها تصاعدت عند وصول الطائرة إلى البوابة.

وتم احتجاز الركاب داخل الطائرة نحو ساعة حتى تدخلت الشرطة.

يُشار إلى أن الحادث جاء بعد أيام من واقعة أخرى على رحلة تابعة لرايان إير، فقد اعتدى راكب على مضيفة طيران.