تايلور سويفت طرحت سؤالاً "غريباً" على ترافيس كيلسي في موعدهما الأول

في حلقة حديثة من بودكاست "New Heights" الذي يقدمه لاعب الكرة الأمريكي ترافيس كيلسي، كشفت تايلور سويفت عن لحظة طريفة من أول موعد لهما تُظهر عدم معرفتها بكرة القدم آنذاك، وكيف أن صبر كيلسي جعلها تقع في حب اللعبة.

وصرحت سويفت بأنها في أول موعد لهما طرحت سؤالًا عن مباراة في بطولة السوبر بول بين فريق كيلسي "كانساس سيتي تشيفز" وفريق "فيلادلفيا إيجلز"، وكانت تتخيل أن جميع اللاعبين، بمن فيهم كيلسي وشقيقه جيسون، كانوا على أرض الملعب في الوقت نفسه.

لكن كيلسي أوضح لها أن فرق الهجوم والدفاع تتناوب على اللعب، لذلك من المستحيل أن يكون الأخوان على أرض الملعب معًا في الوقت نفسه. كما تدخل جيسون كيلسي ليقول إن نظرة الأخوين لبعضهما "لم تحدث" خلال المباراة، موضحًا اللبس في فهمها.

وعلى الرغم من جهلها الأولي بكرة القدم، أشادت سويفت بتصرف كيلسي الذي كان "متفهماً" تجاه نقص معرفتها. ومع مرور الوقت، قالت إنها "وقعت في حب" اللعبة، وأصبحت الآن "مهووسة" بها.

وروت تايلور قصصًا طريفة عن تشجيعها لبعض اللاعبين الجدد ومفاجأة أصدقائها بحماسها المتزايد.

من جانبه، أعرب ترافيس كيلسي عن امتنانه العميق لدعم سويفت واهتمامها الحقيقي، قائلاً: "أنا ممتن لك إلى الأبد لأنك غصتِ في عالم كرة القدم بكل حماسة."

كما أعلنت سويفت في البودكاست عن ألبومها القادم "The Life of a Showgirl"، المقرر صدوره، في 3 أكتوبر، والذي أنتجته بالتعاون مع ماكس مارتن وشيلباك، ويضم تعاونًا مع المغنية سابرينا كاربنتر.

وبحسب معلقين على مواقع التواص الاجتماعي، أظهر هذا الحديث الصريح العلاقة المرحة والداعمة بين سويفت وكيلسي، وكيف أن سؤالًا بسيطًا في أول موعد كان نقطة انطلاق لشغف مشترك واحترام متبادل.



