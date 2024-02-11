الفنان اللبناني صلاح تيزاني يغادر المستشفى بعد تعافيه (صورة)

وأضاف الطبيب اللبناني: "أوجه شكري الكبير من القلب إلى إدارة وأطباء مستشفى رزق وكل من ساهم في دفع فاتورة المستشفى".

وتابع: "أبو سليم بخير ويسلم على الجميع ويشكر كل من تعاطف معه من لبنان ودول العالم".

يذكر أن "تيزاني" من مواليد طرابلس شمال لبنان، العام 1929، واشتُهر بأدواره الكوميدية التلفزيونية، وأنتج العديد من المسلسلات قدمها مع فرقته "أبو سليم" على شاشة تلفزيون لبنان، وكانت تبث مباشرة دون تسجيل مسبق، أبرزها "أبو سليم الطبل" وهو الاسم الذي رافقه طيلة مسيرته الفنية.