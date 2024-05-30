العراق.. القبض على منتحلة صفة طبيبة أطفال متورطة بتجارة البشر

أحمد عبد

أفاد مصدر في وزارة الداخلية العراقية بإلقاء القبض على امرأة انتحلت صفة طبيبة أطفال في مجمع مستشفيات مدينة الطب في بغداد، كاشفًا عن تورطها ضمن عصابة للاتجار بالبشر.

وقال المصدر لـ"إرم نيوز"، إن "الأجهزة الاستخبارية في بغداد تلقت معلومات تشير إلى وجود امرأة تنتحل صفة طبيبة أطفال في مدينة الطب، وتدخل المستشفى للتجول في أروقتها مستغلة زخم المراجعين وعدد الكوادر الصحية".

وأضاف، أن "وكالة الاستخبارات ومكافحة الإرهاب الاتحادية شكّلت فريق تحر لمتابعة المشتبه بها، وتم القبض عليها وهي ترتدي زي الأطباء وتحمل هوية مزورة"، مشيرا إلى أن "التحقيقات الأولية توصلت إلى تورط المتهمة ضمن عصابة للاتجار بالبشر وخصوصًا الأطفال".

ويشهد العراق حملة كبيرة لملاحقة عصابات الاتجار بالبشر بعد انتشارها، والتي تستغل ضعف الحالة المعاشية للشباب القاطنين في المناطق العشوائية بشكل خاص.