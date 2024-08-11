أعلنت المغنية العراقية رحمة رياض عن تعاونها مع لعبة "PUBG MOBILE"، حيث طرحت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أغنيتها الجديدة "أني أساسية" الخاصة باللعبة.

وفي الفيديو كليب المصاحب للأغنية، تظهر رحمة رياض بثوب طويل باللونين الأزرق والزهري، من تصميم المصمم اللبناني جورج سعادة.

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وستظهر رحمة رياض في اللعبة بشخصية حورية البحر، بالإضافة إلى مجموعة من الأزياء المميزة، إلى جانب تقديمها للأغنية الخاصة باللعبة.

وتقاسمت "ببجي الشرق الأوسط" مقطعًا مصورًا للترويج لتعاونها مع رحمة رياض، حيث علقت قائلة: "حورية البحر رحمة رياض تصل إلى ببجي موبايل بأغنيتها الجديدة 'أني أساسية' قريبًا".

تجدر الإشارة إلى أن رحمة رياض هي أول فنانة عربية تضيف صوتها إلى لعبة PUBG، وستضم الحزمة الجديدة التي تحمل اسمها مجموعة من الأزياء والملحقات الأخرى التي يمكن للمتابعين فتح الصندوق لاكتشافها.

يُذكر أن الفنانة رحمة رياض قد استأنفت نشاطها الفني بعد ولادة مولودتها الأولى "عالية" من زوجها الفنان ألكسندر علوم في شهر نيسان/أبريل الماضي.