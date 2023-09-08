الإمارات تعلن وفاة أحد أفراد طاقم مروحية سقطت في البحر

أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم الجمعة، وفاة أحد أفراد طاقم طائرة مروحية سقطت قبالة سواحل إمارة أم القيوين أثناء رحلة تدريب، ليل الخميس الجمعة، بينما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، في بيان صادر عنها، "أن عمليات البحث عن الطائرة العمودية التابعة لشركة إيروجلف لا تزال جارية".

وقالت الهيئة إنه وخلال عمليات البحث المستمرة منذ وقوع الحادثة، "تم العثور على أحد أفراد طاقم الطائرة وقد وافته المنية جراء الحادثة، فيما تستمر عملية البحث عن الطيار المفقود الآخر".