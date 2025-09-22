في ذكرى رحيله.. هشام سليم من "إمبراطورية ميم" إلى صراع السرطان

تحل اليوم الذكرى الثالثة لوفاة الفنان المصري هشام سليم، الذي ترك بصمة واضحة في السينما والدراما العربية بعد مسيرة فنية طويلة امتدت لعقود، جمع خلالها بين الموهبة الفطرية وصدق التمثيل، ليخطف قلوب الجمهور في مصر والعالم العربي.

ووُلد هشام سليم عام 1958 لعائلة عريقة، فهو ابن الكابتن صالح سليم، أسطورة النادي الأهلي، إلا أنه اختار طريق الفن ليصنع اسمه بمجهوده الشخصي، دون الاعتماد على شهرة والده.

وبدأت شهرته مبكرًا عندما وقف أمام فاتن حمامة في فيلم "إمبراطورية ميم"، حيث أسرت براءته وحضوره المميز قلوب المشاهدين؛ ما جعل الفيلم أحد أبرز أعماله.

وتميز هشام سليم في الدراما التلفزيونية بتجسيد شخصية "علي البدري" في مسلسل "ليالي الحلمية"، أحد أهم الأعمال في تاريخ الدراما العربية.

وواصل تألقه في مسلسلات مثل "أرابيسك"، و"هوانم جاردن سيتي"، و"حد السكين"، وغيرها، إلى جانب مشاركته في السينما أمام نجوم كبار مثل عمر الشريف في فيلم "الأراجوز"، ونجاحه الكبير في "تزوير في أوراق رسمية"، ليصبح من أعمدة الشاشة العربية.

وعلى الصعيد الشخصي، تزوج هشام سليم مرتين؛ الأولى من ميرفت النحاس وأنجب منها ثلاثة أبناء: نور وزين وعصمت، والثانية من نادية الغالب، التي بدأت قصتهما معها برسالة عزاء تلقاها وقت وفاة والده، لتتطور العلاقة لاحقًا ويعيشا حياة مشتركة.

وتوفي هشام سليم صباح الخميس الـ22 من سبتمبر 2022، بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 64 عامًا، بعد أن أعلن إصابته بسرطان الرئة قبل وفاته بأشهر قليلة، متقبلًا المرض بقوة وعزيمة، على خطى والده صالح سليم الذي رحل عام 1998 بعد معركة مع سرطان الكبد.