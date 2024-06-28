في واقعة مؤلمة.. أب يقتل ابنه "بالخطأ" في تونس
شهدت محافظة قفصة في تونس واقعة مؤلمة، إذ أقدم أب على دهس ابنه بسيارته دون أن يقصد.
وحاول الأب أن يتمالك نفسه رغم هول الحادثة وسارع إلى نقل طفله المصاب إلى أقرب مستشفى بمساعدة أحد أفراد أسرته، إلا أن الضحية كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة من شدة الصدمة.
ولم يصدق الأب نفسه وهو في مستشفى بلدة "المظيلة" التي تحول فيها ابنه إلى جثمان، وساورته مشاعر عارمة من الإحساس بالذنب وانخرط في نوبة شديدة من البكاء، وسط مشاعر تعاطف من الأطقم الطبية.
وأمرت النيابة العمومية بتشريح جثمان الطفل، كما منحت الإذن لمصلحة المرور بالأمن الوطني بفتح تحقيق في الحادثة.