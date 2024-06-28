في واقعة مؤلمة.. أب يقتل ابنه "بالخطأ" في تونس

ولم يصدق الأب نفسه وهو في مستشفى بلدة "المظيلة" التي تحول فيها ابنه إلى جثمان، وساورته مشاعر عارمة من الإحساس بالذنب وانخرط في نوبة شديدة من البكاء، وسط مشاعر تعاطف من الأطقم الطبية.

وأمرت النيابة العمومية بتشريح جثمان الطفل، كما منحت الإذن لمصلحة المرور بالأمن الوطني بفتح تحقيق في الحادثة.