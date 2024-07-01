وصفته بـ"الخنزير المخزي".. عقوبة قاسية لفتاة شهّرت بمغتصب

صدر حكم على فتاة ألمانية بعقوبة أقسى من عقوبة مغتصب مدان، بعد أن وصفته بـ"الخنزير المخزي".

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "نيويورك بوست"، حُكم على ماجا آر، البالغة من العمر 20 عامًا، بقضاء عطلة نهاية الأسبوع في السجن بعد إدانتها بالتشهير بفتى، كان ضمن 9 مهاجمين اغتصبوا جماعيًا فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، في حديقة بهامبورغ قبل أربع سنوات.

ونال الفتى وقتها حكما بالسجن مع وقف التنفيذ، بسبب عمره.

"خنزير مغتصب مخزٍ"

وبحسب ما ورد، لم تكن ماجا آر تعرف المغتصب، لكنها كانت واحدة من 140 شخصًا على الأقل أرسلوا له رسائل مهينة عبر تطبيق واتساب، بعد تسرب اسمه ورقمه في سناب شات.

وكتبت له: "ألا تشعر بالخجل عندما تنظر في المرآة؟" ووصفته بأنه "خنزير مغتصب مخزٍ" و "مهووس مثير للاشمئزاز".

كما أخبرته أنه "لن يستطيع الذهاب إلى أي مكان من دون أن يتعرض للركل في وجهه"، قائلة: "دعونا نأمل أن يتم حبسك بعيدًا".

وقالت ماجا للمحكمة إنها أرسلت الرسالة "من دون التفكير مرتين".

ومع ذلك، اعتذرت طالبة تمريض الأطفال للمغتصب، قائلة للمحكمة: "ما كتبته لم يساعد أحداً".