أعلنت نقابة المحامين المصرية عن شروعها باتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة مركز أشعة تابع لمعمل "البرج" الشهير، الذي تسبب في وفاة المحامية شيماء عويس ذكي، إثر انفجار جهاز الأشعة بها.

وأعرب نقيب المحامين المصريين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب- عبد الحليم علام، عن استيائه الشديد من الإهمال الذي صدر من مركز الأشعة، وتسبب في وفاة المحامية بالقاهرة، شيماء عويس ذكي.

وأشار علام، في بيان صحفي، إلى أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد مركز الأشعة، بسبب هذا الإهمال الذي أودى بحياة المحامية، لافتًا إلى أن النقابة أوقفت التعاقد مع هذا المركز.

وأكد نقيب المحامين أنه تم التواصل مع المحامي العام، الذي بدوره أصدر قرارًا بغلق مركز الأشعة الذي تسبب في وفاة المحامية.

وتقدم نقيب المحامين بخالص العزاء لذوي المحامية شيماء ولزملائها.

وبدأت أحداث الواقعة عندما قررت المحامية شيماء البالغة 34 عامًا، إجراء أشعة للكشف عن سبب تأخر حملها، ليتحول حلمها بالأمومة إلى كابوس، بعد أن انفجر جهاز الأشعة بها، لتنقل إلى المستشفى مصابة بحروق خطيرة، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة هناك، مساء يوم الجمعة، بعد 5 أيام قضتها داخل العناية المركزة.