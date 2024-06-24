حبيب تايلور سويفت يفاجئ جمهورها بظهوره الأول على المسرح (فيديو)
صدم لاعب كرة القدم ترافيس كيلسي جمهور تايلور سويفت عندما انضم لمغنيتهم المفضلة على خشبة مسرح ويمبلي في لندن.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقف فيها ترافيس إلى جانب حبيبته تايلور علنا، وذلك منذ الإعلان رسميًا عن علاقتهما في إنستغرام مساء الجمعة.
وصعد لاعب كرة القدم الأمريكي إلى المسرح حاملا تايلور إلى جانب عدد من الراقصين قبل تأدية أغنيتها Can Do It With a Broken Heart، ما أصاب جمهور النجمة الأمريكية الشهيرة بحالة من الذهول.
وفور وضعها على الكرسي الأحمر برّد كيلسي وجهها بمروحة يدوية ووضع لها بودرة على وجهها، وقبل مغادرته أرسلت له تايلور قبلة أمام الملأ.
وعلى الرغم من أن الثنائي يتواعدان منذ عام 2023، إلا أن تايلور أعلنت رسميا عن علاقتهما أخيرا، عبر صورة نشرتها في إنستغرام، ظهرت فيها إلى جانب ترافيس، وأمير ويلز ويليام وابنيه تشارلوت وجورج.