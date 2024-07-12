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بنات كارداشيان وتوني بلير بينهم.. مشاهير في حفل زفاف أغنى رجل في آسيا

بنات كارداشيان وتوني بلير بينهم.. مشاهير في حفل زفاف أغنى رجل في آسيا
نجل موكيش أمباني وعروستهالمصدر: أ ف ب
وكالات
وكالات
12 يوليو 2024، 1:37 م

تشارك الشقيقتان كيم وكلوي كارداشيان إلى جانب مشاهير آخرين، الجمعة، في الهند، في احتفالات تستمر ثلاثة أيام لمناسبة زفاف نجل أغنى رجل في آسيا، موكيش أمباني.

ومن المقرر أن يعقد أنانت، الابن الأصغر لأمباني، وخطيبته راديكا ميرشانت البالغة 29 عاماً، قرانهما في حفلة تستمر ثلاثة أيام بدءاً من الجمعة في العاصمة المالية للهند، بومباي، بعد أشهر من مراسم احتفالية باذخة للغاية سبقت موعد الزفاف.

وبدأت الاحتفالات قبل أشهر مع رحلة بحرية إلى أوروبا لـ1200 ضيف، فضلا عن تشييد معبد هندوسي لهذه المناسبة في منزل أجداد عائلة أمباني، ثم مع حفلات موسيقية خاصة لريهانا وجاستن بيبر.

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ووفق وكالة "فرانس برس"، من المتوقع أن يحضر حفل الزفاف مشاهير غير الشقيقتين كارداشيان، وهما نجمتان سابقتان في برامج تلفزيون الواقع أصبحتا سيّدتي أعمال.

ورصدت الصحافة رئيسي الوزراء البريطانيين السابقين بوريس جونسون، وتوني بلير، في مطار بومباي.

وفي يونيو، انطلق الزوجان في رحلة بحرية استمرت أربعة أيام، تخللتها عروض فنية أحيتها المغنية كيتي بيري، بالإضافة إلى فرقة باك ستريت بويز، ومغني الراب الأميركي بيتبول، والتينور الإيطالي أندريا بوتشيلي.

وكان من بين الضيوف في الحفلات السابقة مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربيرغ، وإيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بالإضافة إلى بعض من أبرز نجوم الرياضة والترفيه في الهند.

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ويُتوقع أن يبلغ البذخ ذروته نهاية الأسبوع الحالي خلال الاحتفالات في مدينة بومباي الضخمة التي ضربتها أخيراً رياح موسمية. ومن بين الأسماء التي جرى التداول بها من بين المشاركين في حفلة الزفاف، المرشحة السابقة لرئاسة الولايات المتحدة هيلاري كلينتون، والملاكم مايك تايسون، والممثل جون سينا.

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والجدير بالذكر, أن موكيش أمباني، يملك شركة "ريلاينس إندستريز"، وهي مؤسسة عائلية نمت لتصبح أكبر شركة هندية لناحية القيمة السوقية.

ويحتل أمباني المركز الـ11 في قائمة أغنى الأشخاص في العالم، بثروة تزيد عن 113 مليار دولار، بحسب مجلة "فوربس".

وكان قد نظم أغلى حفلة زفاف في الهند لابنته عام 2018، بتكلفة ناهزت مئة مليون دولار، وشاركت في إحيائها المغنية الأميركية بيونسيه.

 

حفل الزفافكيم كارداشيان

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