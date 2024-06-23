الفنانة غالية بن علي: "أتعافى ببطء"
كشفت الفنانة التونسية غالية بن علي تفاصيل مرضها مؤخراً، ووجهت نصيحة للجمهور تتعلق بضرورة الحفاظ على صحتهم.
وقالت بن علي: "أتعافى ببطء بعد وعكة صحية سببها في الأغلب عدم الانتباه لنداءات جسد يهرم ويشيخ بسبب الانشغال بنداءات القلب المليء بالآخرين".
وأضافت المطربة التونسية عبر حسابها على "إنستغرام" و"فيسبوك": "أخجل من الشكوى في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها أهلي في شمال وجنوب العالم والمجاعة التي يواجهونها حاليًا".
وتابعت: "أخجل من ذلك، ولكنني أريد أن أعتذر عن سكوتي وأشرح سبب عدم ردي على كل الرسائل، أشارككم هذه الوصفة التي قد تكون الدواء المناسب لما بي وبكم وبنا".
ووجهت غالية بن علي نصيحة لجمهورها قائلة: "حافظوا على الزيتون، فأوراقه أغلى من الذهب لصحتنا، انتقوا الأشعار التي تطرق باب مسامعكم كما ينتقي الطبيب الدواء المناسب للقضاء على المغص".
وأضافت: "انتقوا الموسيقى التي تذوب روحها كالماء الذي يروي عطشكم، ابتعدوا عن الضجيج فهو مثل زنانة العدو يتفانى في إجهاد النفس وقبض الروح".
واشتهرت غالية بن علي بتقديم نوعية مختلفة من الغناء تستلهم التراث العربي وفق صيغ عصرية.