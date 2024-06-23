الفنانة غالية بن علي: "أتعافى ببطء"

كشفت الفنانة التونسية غالية بن علي تفاصيل مرضها مؤخراً، ووجهت نصيحة للجمهور تتعلق بضرورة الحفاظ على صحتهم.

وقالت بن علي: "أتعافى ببطء بعد وعكة صحية سببها في الأغلب عدم الانتباه لنداءات جسد يهرم ويشيخ بسبب الانشغال بنداءات القلب المليء بالآخرين".

وأضافت المطربة التونسية عبر حسابها على "إنستغرام" و"فيسبوك": "أخجل من الشكوى في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها أهلي في شمال وجنوب العالم والمجاعة التي يواجهونها حاليًا".

وتابعت: "أخجل من ذلك، ولكنني أريد أن أعتذر عن سكوتي وأشرح سبب عدم ردي على كل الرسائل، أشارككم هذه الوصفة التي قد تكون الدواء المناسب لما بي وبكم وبنا".