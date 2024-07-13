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شقيقة إيلون ماسك من مصر: يجب أن نعطي المرأة أملاً في الحياة (فيديو)‎

شقيقة إيلون ماسك من مصر: يجب أن نعطي المرأة أملاً في الحياة (فيديو)‎
توسكا ماسكالمصدر: أ ف ب
محمد بركة
محمد بركة
13 يوليو 2024، 3:21 م

قالت شقيقة رجل الأعمال والملياردير الأمريكي البارز، إيلون ماسك، إنها تهتم، طوال الوقت، بحقوق المرأة، وترى أنه يجب منحها أملاً في الحياة، مشيرة إلى أن الحملات الخيرية التي شاركت فيها "مُلهمة" بشكل لا يُصدَّق.   

وتزور توسكا ماسك، حاليًا، مصر للمشاركة في مؤتمر "مانحي الأمل"، الذي تنظمه منظمة اليونسكو، وعدد من المؤسسات الخيرية، ومنظمات المجتمع المدني، لدعم ذوي الهمم، ومحاربي السرطان، ومنحهم الأمل في مستقبل أفضل.

 

وكشفت "توسكا" أنها تزور مصر لأول مرة، مضيفة أن المصريين يمتلكون أروع المباني الموجودة على الكوكب، وأنها لم تكن تتوقع أقل من ذلك عند زيارتها للمتحف الكبير في الجيزة. 

وحثت الجميع، في تصريحات تلفزيونية، على زيارة المتحف عند افتتاحه رسميًا. 

وتوسكا ماسك هي صانعة أفلام، ومنتجة برامج تلفزيونية، ومقدمة محتوى رقمي، وساهمت في إطلاق منصة "passionflix".

إيلون ماسك

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