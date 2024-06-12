المغرب.. أحكام سجن في حق شبكة "الاتجار بالرضع"

أصدرت محكمة مغربية الأربعاء، أحكامها بحق متهمين في شبكة "الاتجار بالرضع"، حيث أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، 34 شخصًا على خلفية هذا الملف، والذي أثار الكثير من الجدل خلال الأسابيع الماضية.

وقضت المحكمة بمعاقبة كل من المتهمة الرئيسة وممرض بـ3 سنوات حبسًا نافذًا، وحارس أمن خاص بسنتين، وسيدتين وسائق سيارة إسعاف بسنة واحدة حبسًا نافذًا.

وعلى خلفية نفس القضية، قضت المحكمة بـ6 أشهر حبسًا نافذًا في حق 3 متهمين آخرين، وبأربعة أشهر في حق باقي المتهمين؛ بينهم طبيب عظام بمستشفى عمومي بفاس.