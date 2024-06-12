المغرب.. أحكام سجن في حق شبكة "الاتجار بالرضع"
أصدرت محكمة مغربية الأربعاء، أحكامها بحق متهمين في شبكة "الاتجار بالرضع"، حيث أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، 34 شخصًا على خلفية هذا الملف، والذي أثار الكثير من الجدل خلال الأسابيع الماضية.
وقضت المحكمة بمعاقبة كل من المتهمة الرئيسة وممرض بـ3 سنوات حبسًا نافذًا، وحارس أمن خاص بسنتين، وسيدتين وسائق سيارة إسعاف بسنة واحدة حبسًا نافذًا.
وعلى خلفية نفس القضية، قضت المحكمة بـ6 أشهر حبسًا نافذًا في حق 3 متهمين آخرين، وبأربعة أشهر في حق باقي المتهمين؛ بينهم طبيب عظام بمستشفى عمومي بفاس.
وبالنسبة للطبيب الذي كان يتابع في حالة سراح فقد حُكم عليه بشهرين حبسًا نافذًا، فيما قضت المحكمة ببراءة الباقين، بعدما اعتبرت أنهم لم يشاركوا ضمن الشبكة.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الذين تمت مآخذتهم في هذا الملف بالغرامة النافذة، تراوح مبلغها ما بين ألف و5 آلاف درهم (ما بين 100 دولار و500 دولار).
وجرى توقيف المتابعين في نهاية شهر يناير الماضي، ومن ضمنهم 19 عنصرًا من الأمن الخاص، وطبيبان وممرضان، ومهنيون بالقطاع الصحي إلى جانب وسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة "الابتزاز، والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية، والاتجار بالرضع حديثي الولادة".
يذكر أن النيابة العامة كانت قد تابعت أعضاء الشبكة بتهم جنائية ثقيلة، من بينها "الاتجار بالبشر، واستغلال النفوذ، وانتحال صفة ينظمها القانون، والمشاركة في تزوير شواهد طبية، والابتزاز، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير شواهد طبية والإجهاض".