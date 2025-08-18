بموقف بطولي.. تايلاندي ينقذ قطة بعد تعرضها لصعقة كهربائية (فيديو)

أقدم رجل تايلاندي على إنقاذ قطة تعرضت لصعقة كهربائية، عبر إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، ما أثار إعجابًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وثق مقطع فيديو قصير، نشره الرجل المعروف باسم "بينغ بينغ"، لحظة إنعاش القطة التي صعقتها الكهرباء أثناء تسلقها عمودًا كهربائيًا، حيث ثبت رقبتها بيد واحدة وضغط على جانب جسمها باليد الأخرى حتى استعادت وعيها بسرعة.

وكُشف لاحقًا أن بينغ بينغ، البالغ من العمر 27 عامًا، يعمل مساعدًا بيطريًا في مستشفى كاسيتسارت التعليمي البيطري في بانكوك، ويشارك أيضًا في البحث الأكاديمي في الطب البيطري.

وأوضح أن ابنته أبلغته بالحادثة، وعند وصوله وجد شخصًا آخر يحاول إنقاذ القطة بطريقة خاطئة. وقال لقناة "برايت تي في": "الضغط الصحيح على صدر القطة يكون على جانب جسمها".

وبعد استعادة القطة وعيها، واجهت صعوبة في التنفس، فتم نقلها فورًا إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة.

وأوضح مالك القطة، ثونغكام، أن القطة تعرضت للعض من قطة كبيرة أثناء وجودها في وحدة العناية المركزة.

وفي 7 أغسطس، نشر بينغ بينغ مقطع فيديو آخر يظهر تعافي القطة وقدرتها على المشي، ما نال استحسان متابعي الإنترنت الذين أشادوا بالتصرف البطولي وأكدوا على أهمية توفير بيئة آمنة للحيوانات الأليفة.

وتعهد مالك القطة بإغلاق جميع الفتحات المحتملة وتركيب حظيرة ألعاب لضمان سلامتها، معبّرًا عن امتنانه العميق لبينغ بينغ على إنقاذ حياة قطته.