عراقي يقتل طفلته الصغيرة لنشرها مقطعا على "تيك توك"

شهد العراق جريمة بشعة تصدرت الحديث على مواقع التواصل، حيث أقدم أب على قتل طفلته الصغيرة خوفًا من "العار" بعد نشرها مقطعًا على "تيك توك".

ففي مدينة الديوانية بالعراق أقدم والد الطفلة البالغة من العمر 10 سنوات على قتلها، بعد نشرها مقطع فيديو بريئًا لها في منصة "تيك توك" عن طريق الخطأ، وفق تقرير منظمة حقوق المرأة العراقية لدعم النساء والعائلات.

وصرحت والدة الطفلة في التقرير، أنها حاولت أن تحمي طفلتها بكامل قواها من بين أيدي الأب المتوحش، إلا أنه ضربها وأبعدها ليقدم على صب جام غضبه على طفلته الصغيرة التي لم يتحمل جسدها هول ما تلقته من ضربات لتلقى مصرعها.

وأكدت أن أب الطفلة لا يتعاطى أي نوع من أنواع المخدرات، إلا أن "عقله متخثر" بأفكار تربط الفتاة بالعار، مشيرة إلى أنه كان دائمًا يتساءل حول مستقبل الفتاة ويعبر عن خوفه من العار، ما يدل على وجود أفكار عدوانية تجاه طفلته منذ نعومة أظفارها.

وقال مصدر مقرب من عائلة الطفلة، إن الأب انهال على طفلته بوحشية غريبة نتج عنها كسر أسنانها و6 أضلاع داخل جسدها الصغير بالإضافة إلى تهشيم جمجمتها.

وأضاف أن الأب منذ ولادة الطفلة وهو يخشى العار ومستقبل الفتاة المجهول، واصفًا الأب بأنه "وحش كاسر لا يمس البشر والإنسانية بشيء".

ولم تعلق الشرطة على الحادثة المروعة بالرغم من انتشار القصة بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وعلى إثر هول الجريمة تسعى لجنة المرأة والأسرة والطفولة في البرلمان العراقي لإصدار قانون ضد العنف الأسري، من خلال اجتماعات مع منظمات المجتمع المدني لصياغة القانون والتصويت عليه من قبل البرلمان.