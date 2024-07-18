ألقت كاي ترامب، 17 عامًا، ابنة دونالد ترامب جونيور والتي لا يراها الناس عادة، كلمة مؤثرة في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري مساء الأربعاء، مشيدة بشخصية جدها.

وقالت كاي "بالنسبة لي، هو مجرد جد عادي يقدم لنا الحلوى والصودا، ويريد دائمًا أن يعرف كيف نبلي في المدرسة، عندما قدمت قائمة الشرف العالية، كان فخورًا جدًا بي."

أضافت كان: "يتصل بي في منتصف اليوم الدراسي ليسألني عن أحوال لعبة الجولف الخاصة بي. يا جدي، أنت مصدر إلهام وأنا أحبك، وسائل الإعلام تجعل جدي يبدو وكأنه شخص مختلف، لكنني أعرفه على حقيقته، إنه مهتم ومحب للغاية، ويريد حقًا الأفضل لهذا البلد، وسيقاتل كل يوم لجعل أمريكا عظيمة مجددا."

ونشرت كاي في وقت سابق على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لها مع جدها، معربة عن فخرها به.

الجدير بالذكر، أن كاي ترامب لاعبة غولف متمرسة، وشاركت مؤخرًا بفوزها ببطولة نادي السيدات في ملعب ترامب للغولف في "بالم بيتش" بولاية فلوريدا.