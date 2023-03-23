أجمل الجزر الأوروبية لزيارتها في 2023
مع دخول فصل الربيع واقتراب أجواء الصيف، يتجه المسافرون إلى الشواطئ والجزر بحثًا عن الاستجمام، حيث تعد أوروبا أفضل مكان لقضاء هذا الوقت من العام؛ بسبب طقسها الدافئ وشواطئها المتنوعة والطعام المميز.
ومن المعروف أن الجزر الأوروبية من مناطق الصيف الساخنة، حيث يقضي المشاهير عطلاتهم بها منذ زمن طويل.
وفيما يأتي أجمل الجزر الأوروبية التي يمكنك زيارتها هذا العام:
باروس
تعد باروس جزيرة يونانية مثيرة تقع على بحر إيجة، وتتميز بأنها نسخة رائعة من الأماكن الاحتفالية الشهيرة مثل جزيرة ميكونوس.
ويتدفق عليها الفنانون والمبدعون الذين يعيشون فيها خلال فصل الصيف، كما تتمتع بالشواطئ الجميلة.
وتقدم المطاعم في الجزيرة مأكولات البحر الأبيض المتوسط الشهية وتتمتع بإطلالات رائعة على المحيط.
جزيرة مايوركا
تعتبر جزيرة مايوركا أكبر جزر إسبانيا، وتقع في البحر المتوسط، وهي جزء من أرخبيل جزر البليار، وموطن للمدن الرائعة.
وتختلف هذه الجزيرة عن الجزر القريبة منها، إذ إنها أكثر استرخاءً واتساعًا بما يكفي للعيش هناك، ويعد أفضل وقت للزيارة هو الصيف.
وتحتوي الجزيرة على بعض من أجمل القرى الجبلية التي تمنح أفضل المناظر على الجزيرة.
جزيرة كمونة
تعد جزيرة كمونة ثالث أكبر جزر مالطا ولكن يعيش فيها عدد قليل جدًّا من الأشخاص، وهي مكان صيفي رائع ويمكن الوصول إليها في رحلة قصيرة بالعبارة.
تغطي المياه الزرقاء الفاتحة الجزيرة بأكملها وتستحق هذه الجزيرة الزيارة وهي مثالية للاستمتاع بالرياضات المائية، مثل: التجديف بالكاياك والإبحار.
بروسيدا
تقع جزيرة بروسيدا قبالة ساحل نابولي في إيطاليا وتمتلك أكثر المدن إثارة، واعتبرت هذه الجزيرة عاصمة الثقافة الإيطالية في عام 2022 وتم تصوير أفلام شهيرة بها مثل "The Talented Mr.Ripley".
ويمكن الاستمتاع بالمباني متعددة الألوان والأطعمة المتنوعة في الجزيرة، كما تتميز هذه الجزيرة أيضًا بالشواطئ البركانية الجميلة والتي تتميز بالتكوينات الصخرية المثيرة للاهتمام.
تنريف
تقع جزيرة تنريف في إسبانيا وهي أكبر جزر الكناري، وتشتهر الجزيرة بوجود أفضل أماكن مشاهدة النجوم في المنطقة وهي موطن للمطاعم الحائزة على نجمة ميشلان وأفضل أنابيب الحمم البركانية في أوروبا.
تعتبر الجزيرة أيضًا بقعة مميزة للغوص؛ نظرًا لأن مياهها ذات درجة حرارة معتدلة على مدار العام، كما تتمتع الجزيرة بطقس دافئ طوال العام؛ ما يجعلها وجهة غير موسمية.
كابري
تعتبر جزيرة كابري في إيطاليا وجهة للأثرياء والمشاهير والوجهة المفضلة للمسافرين، كما أصبحت وجهة بديلة لبعض الأماكن، مثل ساحل أمالفي الذي أصبح مكتظًا خلال أشهر الصيف.
هفار
تعد هفار جزيرة كرواتية وتمتلك بعضًا من أفضل مناظر الميناء على هذا الجانب من أوروبا.
تشترك في البحر الأدرياتيكي مع إيطاليا والذي يتميز بالمياه الزرقاء الكريستالية التي لا يمكن العثور عليها في أي مكان آخر، وتعتبر هفار وجهة مثالية تقدم جانبًا مختلفًا من أوروبا.