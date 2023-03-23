أجمل الجزر الأوروبية لزيارتها في 2023

مع دخول فصل الربيع واقتراب أجواء الصيف، يتجه المسافرون إلى الشواطئ والجزر بحثًا عن الاستجمام، حيث تعد أوروبا أفضل مكان لقضاء هذا الوقت من العام؛ بسبب طقسها الدافئ وشواطئها المتنوعة والطعام المميز.

ومن المعروف أن الجزر الأوروبية من مناطق الصيف الساخنة، حيث يقضي المشاهير عطلاتهم بها منذ زمن طويل.

وفيما يأتي أجمل الجزر الأوروبية التي يمكنك زيارتها هذا العام:

باروس

تعد باروس جزيرة يونانية مثيرة تقع على بحر إيجة، وتتميز بأنها نسخة رائعة من الأماكن الاحتفالية الشهيرة مثل جزيرة ميكونوس.

ويتدفق عليها الفنانون والمبدعون الذين يعيشون فيها خلال فصل الصيف، كما تتمتع بالشواطئ الجميلة.

وتقدم المطاعم في الجزيرة مأكولات البحر الأبيض المتوسط الشهية وتتمتع بإطلالات رائعة على المحيط.