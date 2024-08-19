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بعد شائعة انفصالها.. داكوتا جونسون تظهر بخاتم خطوبتها (صور)

بعد شائعة انفصالها.. داكوتا جونسون تظهر بخاتم خطوبتها (صور)
داكوتا جونسون وكريس مارتنالمصدر: TheImageDirect
فريق التحرير
فريق التحرير
19 أغسطس 2024، 8:39 ص

ظهرت داكوتا جونسون مؤخرًا بخاتم خطوبتها الزمردي الضخم، بعد أيام من انتشار شائعات انفصالها عن خطيبها كريس مارتن.

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وفي وقت لاحق من اليوم، نفى ممثل داكوتا جونسون الإعلامي التقارير التي أشارت إلى انفصالها عن مارتن، البالغ من العمر 47 عامًا، مؤكدًا لـموقع "Page Six" المهتم بأخبار المشاهير، أن "الشائعات غير صحيحة، وأن الثنائي سعيدان معًا". 

وكانت شائعات الانفصال قد بدأت في الانتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن زعمت مصادر لصحيفة "ديلي ميل" أن علاقة داكوتا جونسون بخطيبها انتهت بعد 7 سنوات من المواعدة.

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وانتشرت أخبار خطوبة داكوتا جونسون وكريس مارتن في ديسمبر 2020 بعد ظهورها بخاتم زمردي لأول مرة.

يذكر أن كريس مارتن كان متزوجًا سابقًا من الممثلة جوينيث بالترو ولهما ابنان، ويبدو أن العلاقة بين مارتن وداكوتا جونسون ودية، حيث تلتقيان بالمناسبات العائلية، وتعبران عن احترامهما المتبادل لبعضهما.

الانفصالشائعات

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