ما حقيقة الأرباح "الخيالية" التي يجنيها "البلوغرز" في مصر؟

للوهلة الأولى، يبدو الحصول على معلومات دقيقة وموثقة حول الأرباح التي يجنيها مشاهير "البلوغرز" في مصر أمرا متاحا وسهلا، إلا أن الواقع غير ذلك تماما في ظل ندرة الجهات الموثوقة التي تمتلك هذه النوعية من البيانات.

وفي سياق حملة الاعتقالات التي تشنها السلطات المصرية حاليا بحق العديد من هؤلاء "البلوغرز" بتهم متنوعة أبرزها "تقديم محتوى غير لائق وتشويه صورة المرأة المصرية من أجل زيادة المشاهدات والأرباح"، ولا سيما عبر "تيك توك"، طفت على السطح تساؤلات مشروعة، شديدة الإلحاح، حول حجم المداخيل الفعلية التي يحققها هؤلاء المؤثرون.

وفجر النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، مفاجأة من العيار الثقيل حين أكد أن أحد "البلوغرز" الثمانية الذين ألقى القبض عليهم، حتى أمس الأحد، يحقق أرباحًا شهرية تتراوح من 60 إلى 70 ألف دولار.

وأشار إلى أن هناك "بلوغر" آخر يحقق دخلا شهريا بنحو 30 ألف دولار، دون أن يفصح عن اسمه خشية التأثير في سير التحقيقات، مؤكدا أن "المشكلة تتمثل في لجوء هؤلاء إلى أساليب مجرمة لتحقيق المشاهدات، ومن ثم الأرباح الطائلة".

مشاهير التواصل الاجتماعي الذين يشير إليهم بدوي هم " أم مكة"، "أم سجدة"، " مداهم 777"، " شاكر دونجوان تيك توك"، "سوزي الأردنية"، " قمر الوكالة"، "علياء قمرون"، " محمد عبد العاطي".

وعلى طريقة "لا يفل الحديد إلا الحديد"، سبق أن كشف أحد البلوغرز المصريين وهو "محمد مرزوق" عن "أرباح مذهلة" حققها بعض زملائه من صناع المحتوى البارزين في عامي 2021 و2022.

وطبقا لمرزوق، حقق الثنائي "أحمد حسن وزينب"، مبلغا تجاوز المليون دولار في عام واحد، وهما زوجان اشتهرا بتقديم مضمون ترفيهي يتضمن مقالب وطرائف عائلية.

وحقق ثنائي آخر هو "حمدي ووفاء" أرباحا بلغت 4 ملايين دولار في عام واحد نتيجة نجاحهم في استقطاب أكثر من 92 مليون مشاهدة، خلال شهر واحد فقط، وهما يقدمان محتوى ترفيهيا يمزج وصفات الطعام بسحر الطبيعة ويوميات الزواج، مستغلين إقامتهما في تركيا.

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وحقق البلوغر محمود الجمل رقما قياسيا على قناته بموقع "يوتيوب"، حين حطم عدد المشاهدات خلال شهر واحد حاجز الـ 200 مليون مشاهدة، فيما بلغت أرباحه 9 ملايين دولار في ذلك العام.

ويقدم الجمل مضمونا يجمع بين المرح والترفيه والمقاطع الكوميدية في أسلوب شيق يحظى بالتفاعل اللافت.