وفاة الموسيقار السوداني عمر الشاعر

ويعتبر "الشاعر"، واحدًا من العمالقة الذين حفروا اسمهم بأحرف من ذهب في تاريخ الفن السوداني الحديث، حيث تعامل مع عدد من الفنانين منهم ثنائي الجزيرة، ثنائي النغم، عبد العزيز المبارك، عثمان مصطفى، لكن تظل تجربته مع الفنان الراحل زيدان إبراهيم واحدة من أهم الشراكات الفنية التي قدمت للمكتبة السودانية الكثير من الأغنيات التي لاتزال خالدة من جيل لآخر.

وبدأ الشاعر مسيرته الفنية بالغناء، حيث روى أنه، في العام 1974، حاول الغناء في نادي الضباط بالخرطوم في احتفال كبير حضره الرئيس الأسبق جعفر نميري، لكن عند تخرجه من معهد الموسيقى اكتشف أنه يصلح كملحن وليس مغنيًا.

ونعت الفنانة ميادة قمر الدين، الفقيد في منشور عبر حسابها على "فيسبوك"، وقالت: "الدوام لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة الموسيقار والشاعر والملحن عمر الشاعر".